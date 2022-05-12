علامات فشل الحياة الزوجية.. احذر «لو بصيت لواحدة غيرها»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الكثير من المشكلات والمواقف تحدث داخل العلاقات الزوجية وتؤثر على استمرارها، ولكن يغفل عنها بعض الأشخاص رغبة منهم في سير وتيرة حياتهما كما هي، خاصة إذا كان يجمعهما علاقة ارتباط منذ سنوات، وعلى الرغم من أن تلك المواقف من ضمن علامات فشل الحياة الزوجية.

علامات فشل الحياة الزوجية

وبحسب موقع «Brides»، هناك العديد من علامات فشل الحياة الزوجية، تتمثل فيما يلي:

- تشعر بالاستحقار وعدم الرغبة في التحدث إلى شريكة حياتك، ويبدو عليك الانزعاج من بعض التصرفات التي تصدر منها حتى تتغير هي الأخرى، ولا يستطيع أي منكما رؤية شيء جيد في الآخر.

- تواجه انتقاد مستمر من شريكة حياتك، فإنه دليل على عدم احترام من الطرف الآخر، وبالتالي يعتبر إشارة كبيرة لفشل العلاقة الزوجية.

- حدوث جدل متواصل دون الوصول إلى حل نهائي يكون في صالح العلاقة، نظرًا لأن كل طرف يكون على قناعة بوجهة نظره التي لا يريد تغييرها.

- الإهمال، وعدم الاهتمام بمشاعرك، إذ يعتبر الثنائي من أولى علامات فشل العلاقة الزوجية، لذلك يفضل البعد عند ملاحظة هذه العلامة أو لوم شريكة حياتك حتى يتحسن الأمر.

- عدم حصولك على الدعم النفسي الكافي من شريكة حياتك، وتلاحظ أنها لا تكترث لحياتك وتنظر إلى مات يعنيها من حقوق فقط داخل العلاقة.

- إذا لاحظت أنها تشكو منك دائمًا، وتتحدث مع أشخاص آخرون عن علاقتكما عند حدوث مشكلة بينكما، فإنها بداية اضطراب العلاقة الزوجية.

- يظهر الجميع خلال فترة الخطوبة وما قبل الزواج بالمثالية، ولا يرى الرجل العديد من الأخطاء التي تفعلها المرأة، ولكن بعد الزواج يكتشف كلاهما الآخر، لذا حاول أن تتقرب من شريكة حياتك والبعد عن التصنع حتى تضمن نجاح علاقتكما معًا.

- إفشاء الأسرار بينك وبين زوجتك من أسباب فشل العلاقة الزوجية، إذ تؤدي إلى تدخل العديد من الأطراف إلى علاقتكما ما يصل بكما حد الانفصال.

- تفكير الرجل الدائم بشأن الخوف من تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى الالتزامات المتعددة، ما يدفع البعض إلى التصرق بأساليب خاطئة تؤدي إلى تدمير العلاقة الزوجية.

- مقارنة علاقتكما بالعلاقات الأخرى التي فشلت من الممكن أن يؤثر على قوة علاقتكما، خاصة إذا كانت حالات الانفصال لأصدقاء مقربين لكما.

- المبالغة في الغيرة من الزوجة من الأشياء التي يمكن أن تدمر العلاقة مهما كانت قوتها، إذا كانت من أحد أطراف العلاقة سواء الرجل أو المرأة.

- محاولة النظر إلى أنثى أخرى غير شريكة حياتك، دليل على عدم احساسك بالراحة مع شريكة حياتك.

- عندما تلاحظ أن اهتمام شريكة حياتك بك مجرد قضاء واجب ملزمة به، ويسيطر على علاقتكما الفتور، فضلًا على الابتعاد عن الشجار حيث يعتبر علامة بوصول العلاقة إلى مرحلة اليأس، لذا يفضل إعطاء فرصة للطرف الآخر في هذه الحالة لحل المشكلة بينكما.