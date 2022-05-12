طريقة حشو الحمام بالفريك.. مش محتاجة تشتريها جاهزة سهلة وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وجبة الحمام، من الأكلات المفضلة تقريبا للجميع، ويضطر بعض الناس إلى شرائها جاهزة بدلا من عملها، رغم سعرها المرتفع، لذا تحاول الأمهات البحث عن طريقة حشو الحمام بالفريك، لتجربة تنفيذه بمذاق شهي وتوفيرا لميزانية المنزل.

وتقدم نجلاء الشرشابي عبر برنامجها على شاشة سي بي سي سفرة، طريقة حشو الحمام بالفريك بمذاق شهي، وتحضير سهل، مع العلم أن يمكن تبديل الفريك بالأرز حيث إن هناك بعض الناس الذين يفضلونه كذلك.

طريقة حشو الحمام بالفريك

8 حمامات.

2 كوب فريك مغسول ومنقوع.

بصلة متوسطة ويتم تقطيعها نصفين.

جزرة متوسطة ويتم تقطيعها حجم كبير.

3 بصلات متوسطة مبشورة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة كبيرة زيت.

2 ورقة لورى.

رشة جوزة الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير الحمام بالفريك

- وضع البصل والجزر وورق اللورا والملح والفلفل الأسود وماء في وعاء على النار متوسطة ويتم تركه حتى الغليان.

- بعد ذلك تصفية الفريك من الماء المنقوع فيه، وإضافة عليه بصل مفروم وثوم وملح وفلفل أسود.

- وعلى نار أخرى توضع الزيت والسمن ثم إضافة عليه الفريك مع الاستمرار في التقليب لمدة 5 دقائق حتى يصبح اللون ذهبي.

- المرحلة التالية حشو الحمام بالفريك ويمكن العمل على تخيطها من الاتجاه المفتوح أو وضع القوانص حتى لا يخرج الحشو من الداخل.

- بعد الانتهاء من الحشو توضع الحمام في الماء المغلي وتركه لمدة نحو 40 دقيقة تقريبا ثم إخراجه.

- بعد إخراج الحمام من الماء حينها، تحمر في طاسة على النار باستخدام الزيت حتى يصبح لونه ذهبي.

- ومن الممكن دهن الحمام بصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود وإضافة بودرة الثوم، وبعد ذلك وضعه في الفرن لمدة تقريبا 15 دقيقة بدلا من تحميره حسب الرغبة

طريقة عمل حمام محشي بالجمبري

4 حمامات

كوب أرز

كبد وقلوب الحمام

ملعقة زبدة

ملح وفلفل

- جمبري صغير حسب الرغبة

- 2 بصل أبيض مفروم

- ملعقة كزبرة جافة

- سبع بهارات حسب الرغبة

- رشة جوزة الطيب

- 2 ثوم

- فصوص فلفل حار أخضر وأحمر

طريقة تحضير حمام محشي بالجمبري

- يسخن الزيت مع الزبدة على النار، وبعد ذلك إضافة القوانص والملح والفلفل مع الاستمرار في التقليب حتى يتغير لونها، ثم وضع القلوب الأول، والكبد بعد دقائق.

- إضافة الثوم، مع جميع البهارات والاستمرار في التقليب.

-إضافة البصل مع التقليب ورؤيته يذبل،وبعد ذلك الزبدة.

- وضع المرقة حتى يغطي الوجه.

- يترك للغلي.

- يمكن التغطية ثم يترك حتى تمام الطهي.

- وبعد ذلك يترك حتى يبرد قليلا، ثم يتم حشو الحمام والأرز.

- تجهز ماء بالكرفس والجزر والبصل والحبهان ثم سلق الحمام حتى النضج.

- المرحلة الأخيرة تحمير الحمام في الزبدة مع الزيت.

- وبالنسبة للجمبري يسخن الزيت على النار وإضافة الجمبري مع الثوم، والكزبرة، ثم وضع الليمون ويترك على النار حتى النضج.