الامارات | شاهد.. اشتعال النيران في طائرة ركاب خرجت عن مدرج المطار في الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اشتعال النيران في طائرة ركاب خرجت عن مدرج المطار في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت طائرة تابعة لشركة "تيبت إيرلاينز" الصينية صباح الخميس عن مدرج مطار تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين واشتعلت فيها النيران ما أسفر عن إصابة بعض ركابها بجروح، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية، إن الطائرة كانت تتهيأ للإقلاع في رحلة داخلية إلى لاسا عاصمة إقليم التيبت (جنوب غرب) حين خرجت عن المدرج، الأمر الذي تسبب باشتعال النيران في الطائرة".

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، إن الحادث أسفر عن جرحى، من دون أن تحدّد عددهم.

وأفاد موقع فلايت رادار 24 الإلكتروني بأن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التبتية كانت في مرحلة الإقلاع وقتئذ. وأغلق المدرج بعد دقيقة واحدة من أحدث تعقب أجراه الموقع للطائرة.

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