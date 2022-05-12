الامارات | فيديو بالدموع.. والد يرفع قضية ضد ابنه وزوجته لأنهما لم ينجبا له حفيداً

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو بالدموع.. والد يرفع قضية ضد ابنه وزوجته لأنهما لم ينجبا له حفيداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في قضية هي الأولى من نوعها، توجهت امرأة وزوجها إلى المحكمة المدنية في الهند للحصول على تعويض عن المعاناة النفسية التي يعانيان منها بسبب رفض ابنهما وزوجته إنجاب حفيد لهما.

وقال الوالد في دعوى قضائية ضد ابنه وزوجة ابنه إنه أنفق الكثير من المال على تعليم ابنه وجعله طيارًا ناجحًا.

وظهر الوالد وهو يبكي أما الكاميرات خلال تسجيل الدعوى، حيث عبر عن معاناته النفسية جراء تعنت ابنه وزوجته ورفضهما إنجاب حفيد له.

وذكر أيضًا أنه أنفق مبلغًا كبيرًا على حفل زفاف ابنها في عام 2016، وأرسل العروسين لقضاء شهر عسل إلى تايلاند بأمواله الخاصة.

ومع ذلك، وبعد الزفاف، قال الوالد إن زوجة ابنه أجبرته على الانتقال إلى حيدر أباد بعيداً عن والديه ومنذ ذلك الحين لم تعد الأسرة تتواصل مع ابنها كما كان في السابق، على حد قول الوالد.

وزعمت الدعوى كذلك أن أسرة زوجة ابنهما تتحكم بشكل كامل في راتب ابنهما وهي وراء كل قرار يتعلق بابنهما وزوجته.

وطالبت الدعوى بوجوب توجيه الابن وزوجة الابن لإنجاب الطفل في غضون عام واحد أو دفع تعويض قدره 50 مليون روبية هندية للوالدين.

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