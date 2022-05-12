كيفية حكاية قصة للأطفال.. «خطوات سهلة هتقرب بين الأم وطفلها» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات عن كيفية حكاية قصة للأطفال، قبل الخلود إلى النوم، حتى يستطيعون النوم بشكل هادئ ومريح، بعيدًا عن التوتر والقلق الذي يعيش فيه البعض، لذا تحاول الأمهات التقريب بينها وبين طفلها من خلال السرد والحكي، لتنمية مهارات الطفل الفكرية والإدراكية، والقدرة على الإبداع والتخيل والتصور.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كيفية حكاية قصة للأطفال، من خلال برنامج«follow your child»، المتخصص للأطفال وكيفية التعامل معهم، من سلسلة تربية بالمنتسوري، الحلقة الثامنة (كيف احكي قصة لطفلي ؟).

قالت مقدمة برنامج سلسلة تربية بالمنتسوري، إنها يجب على الأم اتباع عدة خطوات، قبل البدء في حكاية قصص الأطفال، من بينها:«أعرف أحداث القصة جيدا، حتى يمكن قراءتها للأطفال بشكل متمكن:«اهربي من الأسئلة المتكررة للطفل، هما بيقولوا ايه وعملوا كدة ليه، هنا بيعملوا ايه».

كيفية حكاية قصة للأطفال

«احكي القصة باللغة المكتوبة بها».. كانت تلك النصيحة الثانية والطريقة التي حددتها مقدمة برنامج«سلسلة تربية بالمنتسوري»، إذ قالت خلال الحلقة الثامنة من برنامجها، والتي هي بعنوان «كيف أحكي قصة لطفلي»، إذ تقول:«لو القصة مكتوبة باللغة العربية الفصحى، اقريها زي ما هي علشان الطفل يربط بين الكلام المكتوب واللي بيتقال، ممكن لو الطفل وقف الأم وسألها عن معني الكلمة، يتم شرحها معناها باللغة العامية، ومن أكبر الأخطاء التي تقع فيها الأمهات، هي قراءة القصة بغير لغتها، لو مكتوبة باللغة الإنجليزية احكيها بنفس اللغة، مترجميش القصة، سيبيه يتعلم».

كما أشارت خلال مقطع الفيديو، إلى طريقة حكاية القصة للطفل، من خلال تقديم مجسم مع القصة، حتى يتيح إمكانية تفاعل الأطفال:«هاتي عرائس وشخصيات بتدل على المكتوب، لها ملمس وتعمل على التحمس والتفاعل بشكل أكبر، فضلا عن تمثيل المشاعر الموجودة داخل الشخصيات و الأصوات، عبري بصوته سواء بالخوف أو القلق أو الفرح و الزعل».

وعن أكثر الطرق التي تساعد الأطفال على الانتباه بشكل أكبر، هي طرح أسئلة وفتح حوار مع الأطفال، إذ تابعت:«اسأليهم عن رد فعلهم وعن المتوقع في الصفحة القادمة، وعن أسلوب الشخصية، وما يمكنهم فعله حالة تعرضهم للموقف ذاته».

مدة تركيز الطفل

أوضحت أن مدة تركيز الطفل عند الاستماع إلى القصص والروايات، تتراوح بين 4 إلى 10 دقائق، والتي تزيد بالتدريج من عمر يوم إلى 3 سنوات، أما من عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات، التركيز قد يصل إلى 20 دقيقة.