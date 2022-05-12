10 معلومات عن إنجي خوري بعد عرضها الزواج من أدهم نابلسي: «اتجوزني وهصلي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا يتجاوز مدته 23 ثانية، ظهرت خلاله الفنانة والمدونة الشهيرة السورية إنجي خوري، عبر موقع الفيديوهات القصيرة «يوتيوب»، أثار الجدل، بعدما عرضت الزواج على الفنان المعتزل أدهم نابلسي، ما جعلها تتصدر محركات البحث «جوجل»، واحتلت التريند.

إنجي الخوري تعرض الزواج على أدهم نابلسي

تحدثت إنجي خوري، خلال مقطع الفيديو، عن نيتها في ارتداء الحجاب و خاصة الخمار، مع الالتزام الديني بكافة الشعائر الدينية، حالة قبول الفنان المعتزل أدهم نابلسي الزواج منها، إذ قالت خلال الفيديو: «تعرفوا إذا أدهم النابلسي بيتزوجني أنا بتحجب وبلبس خمار، وأروح أصلي، وبتوب وماراح أستخدم التليفون حتى، بس يتزوجني، يؤبرني ما أجمله، أدهم تقبل تتزوجني».

وأضافت إنجي خوري، خلال الفيديو التي ظهرت خلاله: «بيقولوا إذا الشيخ اتزوج واحدة لبسها مفتوح وتابت بيدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة، بليز اتزوجني».

من هي إنجي خوري؟

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن إنجي خوري، بعد عرضها الزواج من الفنان المعتزل أدهم نابلسي، خلال السطور التالية.

نجوى خليق الله إبراهيم خليل، هو الاسم الحقيقي للفنانة والمدونة إنجي خوري.

ولدت إنجي خوري، في مدينة حلب السورية، في عام 1997، وتبلغ من العمر 25 عامًا.

دائمًا ما تثير إنجي خوري الجدل، وتحتل محركات البحث وتتصدر التريند، بسبب أفعالها، إذ تصدرت التريند العام الماضي، بتهمتي «الدعارة وتعاطي المخدرات».

كانت هربت إنجي خوري، إلى لبنان بعد انفصال والديها، للاستقرار هناك.

عملت إنجي خوري، في العديد من المهن، منها العمل بـ«صالون تجميل» و«فاشونيستا» وفي مجال عروض الأزياء.

وكانت أثارت عارضة الأزياء اللبنانية الجدل، خلال عام 2019، عقب ظهورها شبه عارية، أثناء رقصها على أغنية «إنت حبيبي»، برفقة أحد الشباب، الذي ظهر خلاله وهو يقبلها.

كما كانت أثارت الجدل من خلال مقطع فيديو قامت بمشاركته، قبل سنوات عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، تتحدث خلاله عن تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب من خلال مطرب شهير، فضلا عن إصابتها بجروح بالغة متفرقة في جسدها، بالإضافة لمحاولة اختطافها.

تعتبر إنجي خوري، واحدة من الناشطات والمتفاعلات، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ يبلغ عدد متابعيها نحو مليون و800 ألف متابع.