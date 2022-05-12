السيرة الذاتية شيرين أبو عاقلة.. فلسطينية أمريكية عاشت لأجل شغلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت تكتب الأخبار حتى أصبحت هي الخبر المفزع الذي هز قلوب الشعوب العربية، وسيطر بالحزن عليهم بعد استشهادها، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة عن عمر يناهز 51 عامًا، بسبب رصاص الاحتلال الصهيوني خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين، أمس، ما جعل الكثير من الناس يبحثون عن السيرة الذاتية شيرين أبو عاقلة، لمعرفة المعلومات عنها.

منذ استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، أمس، لم تتوقف الأخبار والمواقع التواصل الاجتماعي عن الحديث بشأها ونشر معلومات وصور عن مسيرتها وخدمتها للقضية الفلسطينية التي عاشت حياتها تحاول نقل الحقيقة كاملة بكل جراءة وشجاعة وماتت أيضا في عملها الذي أخلصت له طوال هذه الأعوام، وترصد «هن» في السطور التالية السيرة الذاتية شيرين أبو عاقلة.

السيرة الذاتية شيرين أبو عاقلة

فيما يلي السيرة الذاتية لشيرين أبو عاقلة

الجنسية

فلسطينية وأمريكية.

مكان الولادة

داخل القدس، ويعود أصلها لمدينة بيت لحم.

السن

51 سنة.

الحالة الاجتماعية

غير متزوجة.

الدراسة

- مدرسة راهبات الوردية بيت حنينا بالقدس.

- التحقت في البداية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن، لدراسة الهندسة المعمارية بالجامعة، ثم درست صحافة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك بالأردن.

اللغات

العربية والإنجليزية والعبرية.

الخبرة

الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة عملت في عدد من المواقع الإخبارية البارزة، أبرزهم وكالة «الأونروا»، قناة «عمان» الفضائية، مؤسسة «مفتاح»، إذاعة «مونت كارلو»، وإذاعة «صوت فلسطين».

الوفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 11 مايو 2022 عن إصابة شيرين أبو عاقلة بعيار ناري بالرأس خلال تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، وتم استشهادها في قسم الطوارئ بالمستشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين.