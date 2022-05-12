الامارات | "مبروك كسبت جايزة".. ضبط تشكيل عصابي يستولي على بيانات المصريين بالبنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن "مبروك كسبت جايزة".. ضبط تشكيل عصابي يستولي على بيانات المصريين بالبنوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، من إلقاء القبض على 3 عناصر إجرامية مقيمين بالمنيا، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في محافظة قنا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في مصر تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي، وقد أسفر ذلك عن ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا.

كما ضُبطت الأجهزة الأمنية بحوزتهم 3 هاتف محمول وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوي على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا والرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب وتطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني والإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني وتطبيقات إلكترونية تستخدم في تغيير الأصوات.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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