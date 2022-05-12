تسجيلات صوتية صادمة لـ أحلام عادل وزوجها بعد «الضرب والطلاق».. «معجباته زودوا الأزمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال قصة البلوجر أحلام عادل وزوجها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، محط اهتمام كبير من الجمهور والمتابعين، حتى تصدر الثنائي التريند ومحركات البحث المختلفة، على خلفية طلاقهما أثناء تأديهما العمرة، وتواجدهما في المملكة العربية السعودية، إذ خرجت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تفجر مفاجأة تعرضها للضرب والطلاق، بسبب مصليات العمرة، ليرد الأخير بمحاولة تهدئة الوضع والاعتذار إليها في بث مباشر، عبر حسابه.

مصطفى أبو رواش يتدخل لحل مشكلة أحلام عادل وزوجها

وتدخل العديد من المشاهير لمحاولة تهدئة الأوضاع بين البلوجر أحلام عادل وزوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، وكان من بينهم المنشد الديني واليوتيوبر مصطفى أبو رواش، من خلال التحدث إلى الثنائي، الذي نشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أحلام قابلت إنسان وحبته وأتجوزته على سنه الله ورسوله قدام الناس كلها، وحضره كل مشاهير السوشيال ميديا، الناس كانوا فرحانين بيهم جدا، بس بعد شهرين بالظبط من الجواز».

وتابع مصطفى أبو رواش، خلال الحديث عن قصة أحلام عادل وزوجها: «بدأ يحصل بينهم مشاكل زي أي اتنين متجوزين، سافروا مع بعض عمرة حصلت بينهم مشكلة هناك، أحلام رجعت كانت واخدة جنب، بعدها المشاكل اتحلت ورجعوا اتصالحوا تاني، بعد فترة حصل مشاكل ثانية وكل واحد راح لحاله، بعدها هي طلعت على السوشيال ميديا ونزلت استوري، كاتبة حسبي الله ونعم الوكيل، أنا روحت السعودية واتضربت هناك».

وأوضح أنه بعد انتشار القصة وتفاقم الأزمة بين أحلام عادل وأحمد العجمي، تواصل مصطفى أبو رواش، مع الثنائي: «تواصلت مع أحمد وأتكلمت معاه لأنه صديق ليا وأخ عزيز، وهي كذلك، أعرفهم من قبل ما يرتبطوا ببعض، قولتله احتوي البنت، والراجل المفروض دوره يكون عقله أكبر، واتكلم معاها بالراحة، ولو أنت غلطت اعتذر عادي وهي دي الحياة، البيوت بتمشي بالشكل ده».

عروض زواج وتحريض على الطلاق

شارك مصطفى أبو رواش، تسجيل صوتي للزوج أحمد العجمي، يتحدث عن الرسائل التي وصلته من قبل المتابعات: «يا مصطفى أنا مش عارف أقولك أيه بصراحة، يكفي أنك بتحاول تدخل إن الموضوع يحل عايز أقولك في بنات بيبعتولي واحدة بتقولي طلقها وأنا هتجوزك، هجيب شنطتي وجاية، وواحدة بعتالي فويس بتقولي طلقها وأتجوزني وكل يوم نيمني وصحيني بعلقة، مش عارف ليه الناس بتعمل كدة».

لذا اقترح مصطفى أبو رواش، على أحمد العجمي، ضرورة الظهور في بث مباشر، للاعتذار لزوجته أحلام عادل: «بعد ما بعتلي الفويس، قولتله أعمل فيديو على الانستجرام، وقول إن أنا غلطت يا أحلام وبعتذرلك أيًا كان المشكلة، وربنا يهدي حياتكوا».

أحلام عادل: أحمد كان ردني وبتوجع من كل بنت

كما تواصل مصطفى أبو رواش، مع البلوجر والإنفلونسر أحلام عادل، لمحاولة تهدئة الوضع مع زوجها، لتكن المفاجأة بالنسبة له، إذ تفاجأ بمقطع صوتي لها، تقول خلاله: «ربنا يجازيك خير وشكرا، مش عارفة أقولك أيه أنك بتحاول تصلح، أنا سمعت كلام غريب من ناس لا يعرفوني ولا يعرفوا أحمد، غير إن في واحدة بالنص بتقول أنا هشهر بيك لو مطلقتيش وهشهرك، اللي هو أنا جيت قولتلك كدة، هو أنا أعرفك أصلا، في كلام اتقال زي هي دي ضريبة الجواز، ومتتجوزوش بسرعة، مكنش متخيلة يحصل كدة وفي ناس بتكدبني، وأننا مع بعض في البيت وروحنا حفلة، لا إحنا رجعنا علشان هو ردني وسامحته ولما حصل موقف أكبر مقدرتش أعديه، ولا أسامح، الكلام حساس أوي وبتوجع من كل بنت».