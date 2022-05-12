شيرين أبو عاقلة أرعبت الاحتلال حية وشهيدة.. مستوطنتان تخفيان علم إسرائيل بالجنازة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قلمها والميكرفون والكاميرا طالما أرعبوا جيش الاحتلال، وجودها في قلب التغطية الميدانية يُربك بطشهم واعتداءاتهم على الأراضي الفلسطينية، عرفوا دوما أن وجود شيرين أبو عاقلة في قلب الأحداث يفضحهم، فلم تنجح محاولاتهم في إرهابها أو تراجعها عن قضيتها، ليقرروا التخلص منها برصاصة في الرأس.

وجود شيرين أبو عاقلة، طالما أقلق جنود الاحتلال، وحتى بعد رحيلها ظل اسمها يُرعب المستوطنين، وهو ما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه فتاتان من المستوطنين تقودان سيارة وسط كثافة مرورية أثناء مظاهرة لتأبين «شهيدة الصحافة العربية»، ليبث اسمها الرعب في نفوس المستوطنتين.

مستوطنتان تزيلان علم إسرائيل بسبب شيرين أبو عاقلة

وفور رؤية الفتاتان لمسيرة تظاهرية تنديدًا باغتيال المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، في بيت حنين بالقدس، سريعًا ما خلعوا العلم الإسرائيلي من سيارتهما قبل أن يراهما أحدا، بينما ظهر صوت مصورة مقطع الفيديو وهى تضحك على تصرف وخوف المستوطنتين، ليبقى اسم شيرين أبو عاقلة مصدر رعب للاحتلال وأفراده.

الرئيس الفلسطيني يشارك في جنازة شيرين أبو عاقلة

وخرجت جنازة المراسلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قبل قليل، من مستشفى الاستشاري في مدينة «رام الله» الفلسطينية، في موكب عسكري رسمي بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية وزملاء «شهيدة الصحافة العربية»، وألقوا الورود على جثمانها في مشهد مؤثر.

وفتحت الخارجية الفلسطينية، اليوم، مقرات سفاراتها وبعثاتها في أنحاء العالم لاستقبال العزاء في شيرين أبو عاقلة لمدة 3 أيام؛ تقديرًا لدورها المهني والإنساني في تسليط أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية من خلال عملها الميداني، وتغطيتها اللحظية للأحداث وتوثيق اعتداءات الاحتلال على المدن الفلسطينية.

واستشهدت «أبو عاقلة» صباح أمس الأربعاء، بعد تلقيها رصاصة في الرأس خلال تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.