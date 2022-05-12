أسباب الهرش في الشعر.. «احذري بعضها خطير يحتاج لزيارة الطبيب فورا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعاني بعض الأفراد من مشكلة الحكة بفروة الرأس، سواء بشكل متكرر يوميا أو كل فترة بدون معرفة ما وراء ذلك، ما يجعلهم يبحثون عن أسباب الهرش في الشعر محاولين التخلص من هذا الأمر المزعج الذي من الممكن أن يسبب ألما وأحيانا دماء، وكذلك يكون الشخص في موقف محرج أمام المحيطين به.

الدكتورة إيمان سند، استشاري أمراض الجلدية، شرحت عبر «هن»، أن أسباب الهرش في الشعر كثيرة ومتنوعة، وفي كل الأحوال يجب زيارة الطبيب لمعرفة العلاج المناسب لكل حالة وعدم تصرف الشخص من نفسه في هذه الأمور.

أسباب الهرش في الشعر

- القشرة من أسباب الهرش في الشعر، وهناك درجات للقشرة، فمن الممكن أن تكون خفيفة وعبارة عن قشور مبيضة تشبه الردة، أو تكون موجودة في فروة الرأس، أو أكثر من ذلك، إذ تسبب طبقات متراكمة على فروة الرأس وتكون ملتصقة بها، ويمكن أن تستفز المريض ما يدفعه للحك، وعند الهرش تخرج دماء، لتوضح استشاري أمراض الجلدية: «دي درجات مختلفة من الإكزيما الدهنية ممكن تكون في فروة الرأس».

القشرة الصدفية

- هناك قشور مشابهة أيضل للإكزيما الدهنية، ولكنها تكون بسبب الصدفية، ويمكن التفرقة بينهما عبر عدة علامات، إذ أن الإكزيما الدهنية لونها يميل إلى الصفار وتكون موجودة في فروة الرأس ولا تتخطى حدود الشعر، ولكن الصدفية تكون طبقتها سميكة ولونها أبيض ومن الممكن أن تتجاوز حدود الشعر وتصل للجبهة، بحسب وصف «إيمان».

حشرات الشعر

- من ممكن أن يكون من بين أسباب الهرش في الشعر هو وجود حشرات في فروة الرأس.

الحساسية التلامسية

- ومن أسباب الهرش أيضا أنه من الممكن إصابة الشخص بالحساسية التلامسية، نتيجة استخدام صبغات للشعر أو كريمات أو شامبو.

التوتر والقلق

- يؤدي التوتر العصبي والقلق إلى الهرش في فروة الرأس ومن الممكن أن يصاحب الحك ألم، بحسب استشاري أمراض الجلدية.

الإصابات الفطرية

- ومن أسباب الهرش في الشعر أيضا الإصابات الفطرية التي من الممكن أن تسبب حكة أي القراع، وفقا للدكتورة إيمان سند.

وأكدت الدكتورة إيمان سند استشاري أمراض الجلدية أن كل هذه الأسباب تعتبر أبرزهم، وفي كل الأحوال يجب زيارة طبيب الجلدية على الفور للحصول على العلاج المناسب لأن كل حاجة تكون مختلفة عن الأخري.

وسبق أن حذرت من استخدام أي شيء على الشعر بدون التأكد من أنه غير مضر مثل استخدام القرنفل من خلال وضعه على الشامبو، إذ أنه من الممكن أن يؤدي إلى حساسية في فروة الرأس والتهابات ويؤثر ذلك على صحة بوصيلات الشعر، فضلا عن أن المنتجات الخاطئة التي يتم وضعها على الشعر من الممكن أن تؤدي إلى حدوث إكزيما في بعض الحالات: «الحاجات دي بتفتحلنا مجال مش عارفين أوله من آخره»، لذا يجب الابتعاد عن استخدام هذه الأشياء خاصة إذا كانت المنتجات غير موثوق فيها، وفقا لإيمان.

ونصحت استشاري أمراض الجلدية بشراء المنتجات الموثوق بها لضمان جودتها ومن الأماكن المخصصة، ويفضل إذا كان الشخص يعاني من شيء في الشعر زيارة الطبيب للحصول على المناسب له وعدم التعرض لمشاكل جلدية