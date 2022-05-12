الامارات | معلمة مصرية تشرح دروسها بطريقة غريبة .. احتاجت معها حراساً شخصيين !

شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة مصرية تشرح دروسها بطريقة غريبة .. احتاجت معها حراساً شخصيين ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار انتشار صورة لمعلمة مصرية تسير ومعها نحو 20 حارسا شخصيا مفتولي العضلات عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وتساءل نشطاء عن السبب الذي دفع المعلمة لهذا التصرف، فهل هو من أجل الاستعراض أم الوجاهة، أم لحماية نفسها من تهديدات تتعرض لها؟

فيما تبين أن المعلمة التي تدعى أسماء عماد وتقيم في منطقة فيصل جنوب الجيزة، تدرّس مادة الأحياء لطلاب الثانوي العام، وقد أكدت صحة الواقعة لـ"العربية.نت".

كما أوضحت أن هذا الأمر جرى خلال أيام العيد حيث أعلنت عن تقديم وشرح النقاط الصعبة في منهج الأحياء عبر مسرحية كوميدية على مسرح بمنطقة رمسيس في قلب القاهرة، مضيفة أن الفكرة لاقت ترحيباً من الطلاب وأولياء الأمور خاصة أنها مجانية ودون مقابل.

كذلك كشفت أنه بسبب زيادة عدد الطلاب المشتركين والراغبين في الحضور وبعد المسافة عن منازلهم، قررت الاستعانة بحراس شخصيين لتنظيم الأمور وطمأنة الأهالي على سلامة أبنائهم، وتخويف الطلاب الذين قد يستغلون الزحام والعدد الكبير من المشاركين للقيام بأعمال شغب.

وأكدت أن العرض المسرحي نجح بالفعل واستمتع به الطلاب وفهموا ما تعسر عليهم، لافتة إلى أنها نالت إشادة واسعة من أولياء الأمور.

كما أردفت أن الحراس الشخصيين الذين شاركوا في تأمين العرض المسرحي، يتدربون في صالة رياضية يمتلكها زوجها، ولم يحصلوا على مقابل مالي، بل جاؤوا للمجاملة.

في حين ختمت قائلة إنها تكفلت بإيجار المسرح وإنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة ولم تحصل على أي مقابل من الطلاب، فيما شارك عدد من أولياء الأمور بمبالغ رمزية للمساهمة في تقديم مشروبات.

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