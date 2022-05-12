«بصوت كناريا وقلب خاشع».. طالبة تبدع في تلاوة القرآن بـ4 لغات (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت نهى ياسر، تفاصيل إجادتها لقراءة القرآن الكريم باللغات العربية، والإنجليزية، والتركية، والصينية، موضحةً أنها تدرس في السنة الدراسية الثالثة بكلية التربية الرياضية في جامعة السادات، وأنها بدأت قراءة القرآن في عامها الرابع، عندما كانت تحفظ في الكُتّاب.

بدأت بالسور الكبيرة

أضافت «نهى» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح»، عبر شاشة «dmc»: «كنت أسمع طلابا أكبر مني يجودون القرآن مع الشيوخ، وكان عقلي مشتتا، ولم أكن قادرة على حفظ قصارى السور، لأن عقلي كان مشغولا بتسميع الكبار السور الأكبر، مثل الكهف وغيرها».

وأوضحت أن شيخها بدأ تحفيظها من السور الأكبر مثل «البقرة»، بدلا من جزئي «عمّ» و«تبارك»، مردفةً أنه لم يكن يتخيل أنها تستطيع حفظ سورة البقرة، لأنها كانت في الرابعة من عمرها، لكنها نجحت في ذلك: «بعدها كملنا في سورة آل عمران، ولقاني بسمع، وأتميت الحفظ أول مرة باللغة العربية، في الحادية عشرة من عمري بـ3 قراءات مختلفة».

حفظ القرآن كاملا

وأشارت نهى، إلى أنها أتمت حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع والتجويد في الصف الثاني العام، وحصلت على العديد من الجوائز على مستوى الجمهورية، وكانت تجيد اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية، وشجعها مدرسها على حفظ القرآن باللغة الإنجليزية: «لم ألجأ إلى المصاحف المترجمة، لكن مدرسي ساعدني على ذلك، بالإضافة إلى بعض الجهات، وسأطرح مصحفا مترجما بأيدينا».