طريقة عمل السمك المشوي بالردة.. «خطوات سريعة لمذاق أفضل من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل السمك المشوي بالردة عبر محرك البحث «جوجل» لمعرفة كيفية عمله مثل المطاعم ولضمان مستوى جودته وتوفير صحة أفضل للأسرة، خاصة أن يكون المذاق أيضا شهيا، ويمكن وضع المكونات المفضلة بكمية أكبر من الخارج، وهو ما ترصده «هن» في السطور التالية.

ويقدم الشيف الشربيني طريقة عمل السمك المشوي بالردة، للحصول على مذاق مثل المطاعم المتخصصة، وذلك عبر برنامجه «الشيف» على شاشة «سي بي سي سفرة» فيما يلي بالتفاصيل.

طريقة عمل السمك المشوي بالردة

كيلو من السمك

ملعقة صغيرة من الشطة الحارة

6 فصوص من الثوم

ملعقة بهار السمك

ملح الطعام

ملعقة فلفل الأسود

كوب من الردة

نصف ملعقة من الكمون المطحون

كوب من عصير الليمون الطبيعي

حبتان من الطماطم

بصل

ملعقتان من صلصة الطماطم

نصف حزمة من البقدونس

ملعقتان من الخل

ماء حسب الحاجة

حبتان من الفلفل لملون

طريقة تحضير السمك المشوي بالردة

- وعن طريقة عمل السمك المشوي بالردة، يجب في البداية تنظيف السمك جيدا، وإزالة الخياشيم.

- وضع السمك في وعاء وعليه عصير الليمون والملح والخل وتركهم لمدة نحو ساعة.

- غسل السمك وبعد ذلك وضع عليه الخليط الخاص به من عصير الليمون والملح وبهار السمك والكمون والخيل والثوم المهروس والشطة الحارة وتركه لمدة نصف ساعة.

- عمل خليط آخر من الفلفل الملون والبقدونس والبصل والطماطم الطازجة والثوم وملح ويجب تقطيعهم إلى أجزاء صغيرة ثم وضع ذلك الخليط داخل السمكة.

- وبعد ذلك وضع الردة على السمك، ووضعها في الصينية وبجوارها خضروات حسب الرغبة، وتغليف كل سمكة بمفردها بأوراق الألومنيوم المخصصة.

- ثم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة تقريبا، ويتم إضافة الماء المغلي وملعقتين الصلصة.

طريقة عمل السمك المشوي بالصويا صوص

المكونات

سمك بلطي.

ربع ملعقة زنجبيل طازج.

ربع كوب صويا صوص.

جزرتين.

2 بصل.

3 فصوص ثوم مفروم.

2 فلفل ألوان.

2 فلفل حار.

كزبرة خضراء.

ربع كوب عصير ليمون.

كمون.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير سمك مشوي بالصويا صوص

- يتم فرم الثوم مع ليمون وجزر وفلفل حار وصويا صوص وزنجبيل وكمون.

- وضع السمك في وعاء وتتبيله بهذا الخليط المفروم من خارجه وداخله.

- تقطيع الفلفل الألوان على شكل حلقات ثم وضعه في صينية الخاصة بالفرن وإضافة كزبرة خضراء وحلقات بصل وملح وفلفل.

- وضع السمك المتبل مع حلقات البصل والتتبيلة.

- العمل على رش زيت وقليل من الكمون وملح وفلفل.

- بعد ذلك يتم وضعه داخل الفرن حتى ينضج.

طريقة عمل السمك المشوي بالزيتون

سمك فيليه.

4 فصوص ثوم.

زنجبيل حسب الرغبة.

ملعقة كركم.

ربع عصير ليمون.

ملح.

فلفل أسود.

زيتون أسود الكمية حسب الرغبة.

زيتون أخضر حسب الرغبة.

زعتر طازج.

ملعقتين بابريكا.

زيت ذرة.

طريقة عمل سمك مشوي بالزيتون

- فرم الثوم والزنجبيل الطازج مع الملح والفلفل والليمون مع زعتر طازج، وإضافة زيت زيت ذرة وكركم.

- يتم تتبيل السمك باستخدام نصف التتبيلة ثم وضعه على النار في طاسة زيت.

- يمكن استخدام البطاطس، من خلال تقطيعها حلقات بالقشر وتتبليها بالنصف الأخر من التتبيلة مع إضافة البابريكا ثم وضعها على الشواية.

- رفع السمك من على الطاسة ووضعه في صينية بالفرن مع وضع الزيتون الأسود والأخضر، وبعد ذلك وضع الخليط على السمك في الصينية.