«ستصيبك بالاكتئاب».. 14 بديلا لوسائل التواصل الاجتماعي بحسب استخدامك

القاهرة - سمر حسين - صحة

وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ذات الأهمية الكبرى بين مواطني العالم كله، مع بداية الألفية الجديدة، لا سيما أنها تحولت لمصدر المعلومات الأول للملايين من الأشخاص، سواء ما بين الإخبارية أو حتى الترفيهية، لكنه رغم ما تشكله من أهمية بالغة، إلا أنها قد تحدث العديد من النتائج السلبية على الصحة العقلية لمستخدميها.

وفي هذا السياق، توصلت دراسة علمية صغيرة أجريت عام 2018، إلى وجود صلة مباشرة بين تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحسينات في الشعور بالاكتئاب والشعور بالوحدة.

بدائل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

لذا قدم موقع «Healthline» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، بعض الأمور التي يمكن الاستمتاع بها بدلاً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتوقف بحثك عن بديل لاستخدام وسائل السوشيال ميديا بحسب استخدامك لها، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية:

1- إذا كنت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للاسترخاء

- يمكنك التجول والتعرض للهواء النقي.

- الاستماع إلى الموسيقى التي تفضلها.

- رش الزيوت العطرية في مكتبك أو منزلك.

- قراءة الكتب.

- شراء حيوان أليف وبدء التكيف على عيشه معك.

- ممارسة رياضة اليوجا والتأمل قدر الإمكان.

- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي أو الشوكولاتة الساخنة.

2- إذا كنت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الآخرين

- يمكنك الاتصال بأصدقائك هاتفيا أو أفراد العائلة، وكذلك مقابلتهم والتنزه سويا.

- الخروج في رحلة تسوق مع الأصدقاء.

- الانضمام إلى مجموعات من الأفراد والقيام برحلات معا.

- الذهاب إلى الحدائق والمنتزهات.

3- إذا كنت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترفيه

- تعلم العزف على آلة موسيقية.

- احصل على دروسًا في الرقص أو فنون الدفاع عن النفس.

- الخروج مع الأصدقاء وممارسة الرياضات المختلفة.