«حبيبة» طالبة حقوق تعمل على ماكينة شاي وقهوة: نفسي أبقى سيدة أعمال ناجحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتخيل صاحبة الـ18 عاما من عمرها أن تجد كل هذا الدعم والترحيب من الناس والمعاملة الحسنة عند بدايتها لمشروعها في بيع القهوة والشاي على أحد الأرصفة، فبعد الرفض الشديد والخوف عليها وافق أهل طالبة الحقوق بجامعة القاهرة حبيبة زهران أن تقف بكل قوة بابتسامتها الرقيقة، يعتاد عليها كل من يمر بجانبها ليطلب منها كوب قهوته الصباحي، فبداية المشروع كانت لأخيها لكن لتحملها المسؤولية اعتمدت عليها والدتها في إدارته، لتحقق حاليا أرباحا تساعدها في توفير مصروفها الشخصي والدراسي أيضاً.

بداية القهوة لـ«حبيبة»

بدأت «زهران» مشروعها الصغير منذ عام تقريبا، حينما كانت في الـ18 من عمرها، إذ وجدت حينها اعتراضا كبيرا من أسرتها بسبب الوقوف في الشارع والقلق عليها من المضايقات لكنها بعد الإصرار على العمل بذلك المشروع وافق الأهل واستطاعت التوفيق بين دراستها وعملها، وفقا لحديثها لـ«هن»: «في البداية كان في معارضة من الأهل بحكم أنه في شارع وكدا وبعدها الحمد لله ربنا كرمني، بالنسبة للدراسة كل وقت مخصص لحاجه معينة وأنا انتساب فبلاقي وقت أشتغل وأذاكر».

ومع مرور الوقت، تمكنت الفتاة من الحصول على موافقة أسرتها، وحرصت على التوفيق بين عملها ودراستها، وهو ما زادها طموحا في أن تتفوق بدراستها لتصبح محامية في قضايا القتل الغامضة والجرائم المثيرة، وبين الدراسة والعمل تحاول الوصول لحلمها أن تكون سيدة أعمال مشهورة في منتصف العشرينات من عمرها.

مخططات «حبيبة» لمستقبلها

وفي الوقت نفسه، واجهت طالبة كلية الحقوق عدة صعوبات بمشروعها الصغير، بين بعض المشاكل في الماكينة نفسها التي لا تستطيع التعامل معها وإصلاحها، وبأحيان أخرى رد فعل الناس وتعاملهم معها، وهو ما تمكنت من التغلب عليه مع الوقت:«بالنسبة للناس اللي بتعامل معاها فهما بيتعاملوا باحترام والحمدلله الدنيا ماشية وقدرت أعمل شغل كويس».

«أتمنى في منتصف العشرينات من عمري أني أكون سيدة أعمال ناجحة ومشهورة بعد ما مشروعي ينجح أكتر».. هكذا تحدثت «حبيبة» عن حلمها المستقبلي، بعد الخوف والقلق من الوقوف على ناصية أحد شوارع المنيل بالجيزة لبيع القهوة والشاي إذ تحول إلى إصرار على النجاح وتحقيق الذات: «ناوية السنه دي أخد كورسات زي الإنجلش دا أهم حاجه، وديجيتال ماركتنج أتعلم منه الإداراه والتسويق وأي حاجه متعلقه بالسوشيال ميديا وأزاي أقدر أجيب فلوس من غير رأس مال أصلا، ولما ربنا يكرمني ناوية أفتح سلسله كافيهات، يعني في مخططي وأنا ٢٥ ابقي سيده أعمال معروفه بإذن الله».