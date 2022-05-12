لميس سلامة تنعى خالها رئيس الإسماعيلي الأسبق: جنازته كانت عاوزة تتصور بهليكوبتر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نعت الإعلامية لميس سلامة، شقيق والدتها، العميد محمد أبوالسعود، رئيس النادي الاسماعيلي الأسبق، بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد الانتهاء من مراسم تشييع الجثمان.

لميس سلامة تنعى خالها

وعلقت لميس سلامة عن الحب الذي رأته من الناس لشقيق والدتها، خلال مراسم الجنازة، قائلة: «خالي حبيبي من كتر ما كان طيب وبيحب كل الناس وبيساعدهم، وبيقف جمبهم، ويودهم الناس كلها كانت في جنازته ودفنته وعزاه النهاردة، والله حضرت جنازات كتير لكن ماشوفتش كم البشر ده وكم الحب ده كله يا حبيبي».

وعبرت من خلال منشورها عن امتنانها وحزنها الكبير على فقدان خالها محمد أبوالسعود: «كنت بفتخر إنه خالي من حب الناس ليه وسيرته الحلوة اللي في كل مكان، روحي كانت فيه متعلقة بيه من صغري، لسه محتفظه بكل العرايس اللي كان بيجيبهالي من الكويت وهو راجع عشان بيفكروني بيه، لأنه أول واحد جابلي عروسة ألعب بيها».

شيخ الجامع عن جنازة لعميد محمد أبو السعود

وأضافت: «كل بيت في الإسماعيلية ليه قصة، وحكاية بيحكيها من الصبح عن علاقته بمحمد أبو السعود وازاي فرق معاه، وعمله ايه، فضلا عن قول شيخ الجامع بإن جنازته تحتاج إلى التصوير بهليكوبتر لرصد الأعداد المهولة التي كانت بها».

من هو العميد محمد أبوالسعود؟

وغيب الموت عن عالمنا العميد محمد أبو السعود، شقيق والدة الإعلامية لميس سلامة، الرئيس الأسبق لنادي الاسماعيلي، بعد صراع مع المرض، مساء الثلاثاء؛ إذ تدهورت حالته الصحية ونقل إلى العناية المركزة لمركز الكلى، حتى وافته المنية.

- تولى العميد أبو السعود رئاسة النادي الإسماعيلي مرتين، الأولى خلال عام 1996، والأخرى عام 2012 حتى 2016.