الامارات | أغلى عمل فني من القرن الـ 20 .. بيع بورتريه لمارلين مونرو بـ 195 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى عمل فني من القرن الـ 20 .. بيع بورتريه لمارلين مونرو بـ 195 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع رسم بورتريه لمارلين مونرو يحمل توقيع الرسام أندي وارهول، مقابل 195 مليون دولار خلال مزاد أقامته دار كريستيز الاثنين في نيويورك، ليصبح أغلى عمل فني من القرن العشرين في تاريخ المزادات.

وبعد أربع دقائق فحسب من انطلاق المزاد في قاعة مزدحمة بمقر كريستيز في نيويورك خلال الاحتفال بافتتاح مزادات الربيع، بيعت لوحة "شوت سايج بلو ماريلين" التي رسمها أندي وارهول سنة 1964 بعد عامين من وفاة النجمة الهوليوودية، وبلغ سعرها بالضبط 195,04 مليون دولار، شاملاً النفقات، وفق "مونت كارلو".

وفيما كان العشرات من وسطاء كريستيز يتلقون عروض الشراء بواسطة هواتفهم، صدر العرض الرابح من القاعة نفسها التي كانت اللوحة معروضة فيها. وأفاد عدد من خبراء المزادات، الذين كانوا حاضرين، بأن صاحب العرض الرابح هو تاجر الأعمال الفنية الأمريكي لاري غاغوسيان، الذي يملك صالات عرض تحمل الاسم نفسه، ولكن لم يتضح ما إذا كان اشتراها لنفسه أو نيابة عن أحد زبائنه.

ولم تشأ دار كريستيز المملوكة للملياردير الفرنسي فرنسوا بينو في إعطاء أي توضيحات عن الشاري.

ومع أن "شوت سايج بلو مارلين" بيعت بسعر أدنى بقليل من ذاك الذي توقعته كريستيز وهو 200 مليون دولار، تمكنت اللوحة من تحطيم الرقم القياسي السابق للأعمال الفنية من القرن العشرين في المزادات الذي كانت تحمله لوحة "نساء الجزائر (النسخة 0)" لبابلو بيكاسو (179,4 مليون دولار في مايو 2015).

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