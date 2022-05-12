لو شغلك داخل مكتب.. 7 نصائح لتجنب الإصابة بآلام الرقبة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعتبر آلام الرقبة من أكثر الأشياء المزعجة لأصحابها، التي تحدث عادة عند إصابة الأشخاص بالقلق والتوتر، ما يؤدي إلى حدوث انقباضات تلقائية في عضلات الجسم، تكون سبب في هذه الآلام، فضلا عن الجلوس بطريقة خاطئة، خاصة للذين يجلسون على المكاتب لساعات طويلة.

نصائح للحد من آلام الرقبة والكتف

ويعتبر الرجال هم الفئة الأكثر تعرضا لآلام الرقبة والكتف، والتي تؤثر بشكل كبير على أدائهم لوظائفهم.

ويقدم «هن» مجموعة من النصائح التي تساعدك في الحد من الإصابة بآلام الرقبة والكتف؛ إذ يلزم اتباع النصائح التالية، وفقا لموقع Health Line:

- إذا كان عملك داخل مكتب، فإنك تجلس لمدة طويلة ومن المحتمل أن يكون بطريقة خاطئة، لذا احرص دائما على والوقوف والجلوس بشكل متكرر، من وقت إلى آخر، مع الاهتمام بأن يكون الكتف والظهر في وضعهما المستقيم.

- حرك الرقبة يمينًا ويسارًا لتنشيط الدورة الدموية في جميع الأجزاء، وتحريك العضلات التي تسبب آلالام بسبب الوضع الخاطيء.

- احرص على تجنب استخدام الهاتف بالطريقة الخاطئة، من خلال وضعه بين الكتف والرقبة، بالإضافة إلى الابتعاد تماما عن بعض العادات الخاطئة مثل التدخين، لما له من آثار سلبية على الصحة بأكملها.

- اجلس على مكتب، مع الحرص أن يكون مستوى النظر أمام الشاشة، بالإضافة إلى ضرورة استخدام مساند إلى الذراعين، للحد من الإصابة بآلام بهما أيضا.

- يفضل النوم بشكل جيد من خلال وضع الرقبة والرأس على مستوى متوازن مع الجسم، ولمساعدتك في تحقيق ذلك يمكنك الاستعانة بالوسائد الصغيرة.

- حاول الابتعاد عن مصادر القلق والتوتر داخل عملك؛ لأنها من العوامل الرئيسية التي تسبب حدوث تشنجات لدى عضلات الجسم.

تمارين لعلاج آلام الرقبة

- لف الرأس من اليمين إلى اليسار وتركها لمدة ثوان، مع تكرار التمرين لمرات متتالية من وقت إلى آخر.