5 نصائح هامة لا يمكن الخروج عنها حال مضغ «اللبانة»: تصرفات غير سلمية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العلكة أو اللبان كما يطلق عليها، من المنتجات المفضلة التي لا يستغنى عنها الكثيرون، سواء رجال أو نساء، وربما بشكل يومي، خاصة في حال إرادة تغيير رائحة الفم أثناء التواجد خارج المنزل، أو للحصول على انتعاش، أو للتركيز في حال كان يريد الشخص النوم، كالمتعارف عليه، لكن ربما لا يعلم البعض عن كيفية تناولها وأين يمكن فعل ذلك، ما يؤدي إلى تعرضهم لموقف محرج.

وتقدم خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، إتيكيت استخدام اللبان، سواء كيفية مضغه أو في أين يمكن استعماله، حتى لا يتعرض الشخص لموقف محرج أو شكل غير لائق.

إتيكيت تناول العلكة أو اللبان

- مضغ اللبان يجب أن لا يكون أكثر من 20 دقيقة؛ إذ أنه يعتبر وقتا كافيا جدا لرائحة فم أفضل أو لترطيبه، بحسب إيمان عفيفي، التي أكدت أن تناول العلكة يعد من أبشع العادات لذا يجب أن يكتفي الشخص بهذه المدة المحددة.

- مضغ العلكة أو اللبان لا يجب أن يكون خارج المنزل؛ لأنه ليس من التصرفات السليمة.

إيمان عفيفي: ممكن استبدال اللبان بالأقراص المنعشة

- ويمكن الاستغناء عن اللبان بشكل عام؛ لأنه من العادات غير الجيدة كما وصفت خبيرة الإتيكيت، واستبداله بالأقراص المنعشة التي تحسن أيضا من رائحه الفم وبطريقة أفضل.

- ممنوع تماما اللعب باللبان باستخدام اليد؛ لأن هناك الكثير من الناس الذي يفعلون ذلك، أو عمل بها مثل بالون باستخدام الفم أو أداء أصوات بها.

- يجب عدم الحديث مع الآخرين أثناء مضغ اللبان، أو تجنب استعمالها و«الطرقعة» بها بجوار أي شخص؛ لأنه يجعل المحيطين بك يتخذون عنك انطباع غير لائق، وفقا لخبيرة الإتيكيت.