تعرفي على روتين بشرتك بعد الاستيقاظ من النوم.. «هاتعمليه في دقائق»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع الاستيقاظ في الساعات الأولى من الصباح، قد تجد بعض الفتيات والسيدات صعوبة في تقديم العناية اللازمة للبشرة، نظرا لضيق الوقت وتعدد الالتزامات خلال الوقت الباكر، سواء ما بين الاستعداد للذهاب إلى العمل أو الجامعة، أو اهتمام الأم بتحضير أطفالها للذهاب إلى مدارسهم، وغيرها من الأمور الأخرى.

ونظرا لضيق الوقت في ساعات اليوم الأولى بعد الاستيقاظ من النوم، نقدم خلال السطور التالية، مجموعة من النصائح لرعاية البشرة في الصباح، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي من بينها:

1- تنظيف الوجه بالماء

يمكن استخدام قطعة صغيرة من القطن الاسفنجي، ومن ثم بلها بالماء الدافىء، ومسح الوجه بها، كي يجرى التخلص من الزيوت المترسبة على البشرة من ساعات الليل.

2- استخدام الزيوت الصحية

يمكنك أيضا وضع كميات صغيرة من الزيوت الصحية، مثل اللافندر أو الورد على وجهك لتنعيم بشرته، والعمل على نضارتها.

3- استخدمي السيرم

تعتبر المنتجات التي تحتوي على أحد المكونات مثل حمض الساليسيليك مفيدة لإزالة المواد الضارة من البشرة؛ إذ أنه يمكنك وضع السيرم الذي يحتوي على تلك المواد على وجهك لبضع دقائق فقط، ومن ثم شطفه جيدا.

4- الحماية من أشعة الشمس

يجب عليكي أيضا وضع كريم واقي من الشمس بشكل دائم ويومي، خاصة إذا كنتي تتعرضين لأشعة الشمس لفترات طويلة من اليوم.

5- استخدام الكريمات والمرطبات

من المفضل أيضا أن تضعي المرطبات على وجهك بعد تنظيفه جيدا، ومن ثم تبدأي في تدليك بشرة الوجه لبضع دقائق، كي تمتص البشرة الكريم كاملا، وتتغذى بعناصره المفيدة.