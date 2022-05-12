الامارات | عروس تطرح زوجها أرضاً خلال زفافهما .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن عروس تطرح زوجها أرضاً خلال زفافهما .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إكتسح مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر استعراض عاروسين لمهارتهما القتالية خلال دخولهما لحفل الزفاف حيث قامت العروس بطرح زوجها أرضاً ما أثار إستهجان المتابعين.

ويظهر مقطع الفيديو العروسين طلحة أنيس أريوغلو (23 عاماً) وعمران شابال (23 عاماً) في مدينة دنيزلي متروبوليتان بيليسبور

وكان العروسان يرتديان ملابس الجودو فوق ملابس الزفاف، قبل أن يقوما بمباراة استعراضية قبل بدء حفل الزفاف.

لاقى الفيديو رواجاً بين المتبعين وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي في مختلف دول العالم وتفاعل الجمهور معه معبرين عن إعجابهم به.

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