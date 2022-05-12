استشاري أطفال ترد على أسئلة «النيو ماميز»: «البيبي بياكل ايه وأمتى؟»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأسئلة المتعلقة بالأطفال حديثي الولادة، تدور في ذهن الأمهات، يبحثن عن إجابات لها، خاصة فيما يتعلق بالوقت المحدد لتناول الأطعمة، وما هو الطعام المناسب لسنهم بدءًا من لحظة ولادتهم حتى بلوغهم شهرا تلو الآخر، للحصول على جسم قوي يتبع الأنظمة الغذائية التي تسرع من عملية النمو بشكل سريع.

نصائح للأمهات وطرق تنظيم طعام الأطفال

الأمهات حديثي الولادة، يشعرون بمعاناة كبيرة مع الطفل الأول، إذ لم يكن لديهن سابق خبرة، ويحاولن أخذ الخبرة من الأمهات السابقين لهن، ومن أمهاتهن وجداتهن.

وأجابت على السؤال الذي يدور في ذهن الأمهات، الدكتورة شيماء منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثها لـ«هُن»، قائلة إنه يمكن للأم البدء في جعل الطفل يبدأ في تناول الطعام من نهاية الشهر الرابع حتى السادس، فيما خلاف ذلك فهو له الرضاعة الطبيعية أو الصناعية فقط حسب حالة الأم، بالإضافة إلى إنه لا يجوز تقديم أكثر من صنف للرضيع ، لذا يجب تكرار الصنف ذاته لمدة تصل لـ5 أيام، وفي حالة عدم تقبل الطفل لنوع ما يمكن تغييره كل أسبوعين أو 3.

وشددت الدكتورة شيماء منصور، على أنه يجب على الأم محاولة تقديم الطعام المرفوض من قبل الطفل بعد مرور أسابيع، حتى يمكن تقبله مرة أخرى، مع عدم تقديم أطعمة جديدة له حالة مرضه.

أطعمة ووجبات من بداية الشهر السادس

وأشارت استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إلى أنه منذ بلوغ الطفل الشهر السادس، يجب أن تنظم طريقة الأكل والوجبات، التي تصل إلى 3 وجبات، بالإضافة لـ5 رضعات أساسية، وفي مواعيد محددة ومنتظمة.

وحددت عددا من الأطعمة التي يمكن للأم البدء بها مع طفلها، من بين التفاح المسلوق والكمثرى والشوفان وعصير البرتقال والبطاطا والجزر والكوسة، والبطاطس الهروسة والأرز المسلوق، حتى نهاية عامه الأول.