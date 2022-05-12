هل برشام منع الحمل يسبب سرطان الثدي؟.. طبيب «نساء وتوليد» يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

أقراص منع الحمل وسيلة تلجأ لها العديد من السيدات، في محاولات منهن لتنظيم عملية النسل، وتجنب الحمل غير المرغوب فيه، إلا أن الكثير أيضا يخشين آثارها الجانبية على المدى البعيد، خاصة أنها تعمل على تغيرات بالهرمونات المختلفة بالجسم، والمتعلقة بالحمل والأنوثة.

هل برشام منع الحمل يسبب سرطان الثدي؟

سؤال تطرحه العديد من السيدات، خاصة مع عودة انتشار دراسة طبيعة قديمة، كانت أُجريت في 2017، أصدرتها جامعة كوبنجاهن في الدانمارك؛ إذ نشرت جريدة «ذا نيو إنجلد جورنال أف ميدسين» بيانات تحليل مرض سرطان الثدي على عينة واسعة من النساء، مؤكدة أن خطر هذا النوع من السرطان يرتفع كلما تناولت المرأة موانع حمل هرمونية.

وأشارت الدراسة إلا أن خطر الإصابة بسرطان الثدي يصل إلى 9%، بالنسبة للنساء اللائي تعاطين حبوب منع الحمل لفترة لم تتجاوز عاما.

حسام الشنوفي: حبوب منع الحمل الهرمونية آمنة تماما

وأجاب الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، على السؤال الشائع، مؤكدا أن حبوب منع الحمل الهرمونية آمنة تماما، حتى مع الاستخدام المستمر لها، مؤكدا أنها لا تؤثر على خصوبة المرأة في المستبل، خاصة الأقل من 30 عاما.

وأضح «الشنوفي» خلال حديثه لـ«هُن»، أن برشام منع الحمل قد يكون بالفعل سببا في تحفيز الخلايا السرطانية بالصدر، لكن في حالة وجود تاريخ مرضي للحالة، والعديد من العوامل الأخرى التي قد تصل في النهاية للإصابة.