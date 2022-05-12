الامارات | "الكهربائي العاشق" يغرق قرية في الظلام كلما أراد لقاء حبيبته

شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهربائي العاشق" يغرق قرية في الظلام كلما أراد لقاء حبيبته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفعل الناس كل أنواع الأشياء المجنونة عندما يكونون في حالة حب، وغالبًا ما ينسون أن أفعالهم يمكن أن تؤذي الآخرين.

في إحدى هذه الحوادث الغريبة التي تم الإبلاغ عنها في إحدى قرى الهند، قيام كهربائي بقطع إمدادات الطاقة بشكل متكرر عن قرية من أجل مقابلة صديقته تحت جنح الظلام.

تم كشف الحيلة المجنونة لعامل الكهرباء عندما أدرك الناس في قرية جانشبور أن القرى المجاورة لم يكن لديها أي أعطال في الكهرباء.

وذكرت صحيفة تريبيون أنهم عانوا لعدة أشهر من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر وقرروا معرفة المشكلة بالضبط.

وبعد أن تحروا الأمر، صُدموا عندما أدركوا أن كهربائيًا عاشقاً لإحدى الفتيات كان يقطع التيار الكهربائي عن القرية لمقابلة حبيبته في الظلام.

وضع القرويون خطة للقبض عليه وضبطوا الاثنين في مدرسة محلية عندما انقطع التيار الكهربائي مرة أخرى.

وبدا الغضب من سكان القرية، وقاموا بضرب عامل الكهرباء، كما تم رفع أطنانه وعرضه في القرية.

وللتوصل إلى حل، جعله القرويون يتزوج حبيبته بحضور أعضاء مجلس القرية.

وصرح القروي مرار رام مورمو لوسائل الإعلام المحلية يوم الخميس أن "الرجل تزوج الفتاة في حضور أعضاء آخرين في مجلس القرية".

لم يرفع القرويون أي قضية ضد الكهربائي، فيما قالت الشرطة إنهم لن يتصرفوا إلا عندما يتلقون شكوى.

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