الامارات | تلميذ يعتدي على معلم مستعيناً بوالده وخاله.. وعمّته تصفع المديرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تلميذ يعتدي على معلم مستعيناً بوالده وخاله.. وعمّته تصفع المديرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت "المدرسة الابتدائية 2 مارس" بكركر من ولاية المهدية في تونس، أمس الأربعاء، حادثة اعتداء على مديرة المدرسة ومعلم من طرف ولي تلميذ وعدد من أطراف عائلته.

وحسب ما نقلته إذاعة "الجوهرة" التونسية، فقد دخل تلميذ قاعة الدرس وقام بتشغيل الموسيقى هاتفه الجوال أثناء الدرس، مما أجبر المعلم على افتكاك الهاتف.

وردّا على ذلك، قام التلميذ برشق المعلم بالحجارة، ثمّ استعان بوالده وخاله وعمته للاعتداء على المعلم بالضرب والشتم.

ووفق ذات المصدر، فقد قامت عمّة التلميذ المذكور، بالاعتداء على المديرة وصفعها وتهشيم نظاراتها الطبية.

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