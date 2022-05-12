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طريقة عمل الشيش طاووق في الفرن.. «مش هتحتاجي تشتريه من بره»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شيش طاووق

«الشيش طاووق» من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده بأكثر من وصفة.

وتعتبر طريقة عمل الشيش طاووق في الفرن، من الأكثر بحثًا وتداولًا على محركات البحث المختلفة، حتى تصدر التريند، إذ تريد السيدات وربات المنازل معرفة تكات نجاحه من خلال متابعة كبار الشيفات و برامج الطبخ الشهيرة، حتى تجذب أطفالها وأسرتها لتناول الأطعمة داخل المنزل والبعد عن مجهولة الهوية والصنع، حفاظًا على الصحة العامة، في ظل انتشار وتفشي وباء المستجد.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل الشيش طاووق في الفرن، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تستخدم إمكانيات وأدوات بسيطة من داخل المطبخ، لا تضطر السيدات وربات المنازل إنفاق الكثير من الأموال لتحضير وجبة واحدة كما يفعل البعض.

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مقادير الشيش طاووق في الفرن

معلقة مايونيز

معلقة مستردة

رشة ملح

كيلو وراك مخلية

معلقة كبيرة زيت

كوب زبادي

معلقة كاتشب

فلفل

بابريكا

مكعبات طماطم

مكعبات فلفل ألوان

زعتر

ريحان

حبهان مطحون

ثوم بودر

مكعبات بصل

معلقة خل

طريقة عمل الشيش طاووق في الفرن

في البداية تقطع أوراك الدجاج إلى مكعبات، ووضعها في وعاء عميق، وبعدها يمكن إضافة الحبهان المطحون، والزعتر والبابريكا والفلفل الأسود، و الملح، مع الخضار المقطع، ويتم تتبيلها لمدة ساعات حتى يتم تتبيلها بشكل جيد.

الخطوة الثانية وضع الخضراوات وأوراك الدجاج المقطعة، في أعواد خشبية مخصصة لعمل الشيش طاووق، وبعدها توضع في صينية مدهونة بالزيت أو السمنة ومن ثم يتم إدخالها الفرن، حتى تمام التسوية والنضج.

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مقادير شيش طاووق في الفرن

أوراك دجاج  مخلية

بقسماط 

زيت للقلى

خلطة شيش طاووق 

فلفل أسود 

زيت 

صلصة طماطم 

دقيق 

عصير ليمون 

زبادي 

ملح 

بيض 

طريقة عمل شيش طاووق في الفرن

في البداية تتبل الفراخ بخلطة الشيش طاووق وعصير الليمون والزبادي والملح والفلفل والصلصة، في وعاء، وبعدها يتم إضافة الدقيق والبقسماط والخلط الجيد.

تأتي الخطوة التالية، هي وضع الشيش طاووق والتتبيلة في البيض والبقسماط، ووضعها داخل الفرن، ثم يتم تقديمها ساخنة مع الأرز أو العيش البلدي والثومية والمايونيز.

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مقادير عمل شيش طاووق بدبس الرمان

صدور دجاج  فيليه ومكعبات

خلطة شيش طاووق 

معجون الطماطم 

خل 

عسل أبيض 

ثوم

طماطم

بطاطس

دبس الرمان

فلفل ألوان  مكعبات

بصل مكعبات

كمون

 طريقة عمل شيش طاووق بدبس الرمان

الخطوة الأولى هي تتبيل الفراخ، بالبهارات من الملح والفلفل الاسود والكمون، والعسل مع خلطة الشيش طاووق، وبعدها يمكن إضافة الفلفل الألوان ومعجون الطماطم مع الخلط الجيد للمكونات، حتى تندمج مع بعضها البعض.

يمكن إضافة دبس الرومان، للخليط حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، وبعدها يمكن وضع الدجاج مع الطماطم والبصل المكعبات والفلفل في أسياخ الشيش طاووق، ويتم شوي الأسياخ على الجريل، وبعدها يتم إدخالهم الفرن، حتى تمام النضج والتسوية. 

يمكن عمل البطاطس المحمرة، وتناولها مع الشيش طاووق، بجانب البيبسي والمايونيز والكاتشب، وأرز أبيض.

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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