الامارات | حصاد القرية العالمية.. 7.8 ملايين زائر في موسم استثنائي

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد القرية العالمية.. 7.8 ملايين زائر في موسم استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، إحدى أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أن موسمها الـ26 الذي اختتم في السابع من الشهر الجاري، نجح في استقبال عدد قياسي من الزوار بلغ 7.8 ملايين ضيف في قلب الروائع منذ انطلاق الموسم في 26 أكتوبر الماضي.

وشهدت القرية العالمية تطوراً ملحوظاً لتصبح وجهةً رئيسة للعروض الترفيهية متعددة الثقافات التي ترتقي بتجارب الضيوف من المنطقة والعالم إلى مستويات جديدة. جاء ذلك تزامناً مع الحركة السياحية النشطة التي شهدتها دولة الإمارات، كواحدة من أكثر الوجهات العالمية إقبالاً مع توافد ملايين الضيوف إليها لزيارة إكسبو 2020 دبي.

وحفل الموسم بأحداث ممتعة ومجموعةً شيّقة من العروض، والمهرجانات، وفي ظل الإقبال الاستثنائي، قررت إدارة القرية تمديد الموسم الـ26، وإتاحة الفرصة للضيوف للاستمتاع باحتفالات عيد الفطر السعيد للمرة الأولى في تاريخها. ويعتبر الموسم الماضي هو الأطول على الإطلاق، إذ استقبلت الوجهة ضيوفها لمدة 194 يوماً، متخطية عتبة الرقم القياسي السابق بأربعة أيام.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي: «لقد استطاعت القرية تعزيز مكانتها كوجهة ثقافية فريدة من نوعها للضيوف من جميع أنحاء العالم لأكثر من عقدين من الزمن. وفخورون بدورنا الحيوي ومساهمتنا المميزة في دعم مسيرة دبي لتصبح مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة من الطراز الأول».

وأضاف: «نحن في سعيٍ مستمر ودائم لدعم النّمو الاقتصادي والحيوي لإمارة دبي ودولة الإمارات على النحو الأمثل، من خلال مساندة رواد الأعمال المحليين وجذب اهتمام الشركات العالمية للاستثمار في دبي، إذ شكَّل الشركاء الجدد لهذا العام نسبة 60% من منظومة شركاء القرية العالمية، ما يسهم في الحفاظ على تميّز وتجدد عروضنا، وبالتالي جذب الضيوف عاماً تلو الآخر».

وتابع أنوهي: «أدت التحسينات التي أجريناها، تزامناً مع التركيز على الارتقاء بتجربة الزوار، إلى تشجيع أكثر من 90% من الضيوف للإعلان عن نيتهم العودة إلى القرية العالمية مرة أخرى، كما أننا نواصل إحراز تقدم مستمر في خططنا الهادفة لتعزيز مسارنا الخاص بالتحول الرقمي، عبر الاعتماد على تحليلات البيانات المتقدمة، وتقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي خلف الكواليس، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على فهم احتياجات ضيوفنا وتلبيتها على نحوٍ أفضل، بالإضافة إلى تحسين بنيتنا التحتية والارتقاء بمستويات وقدرات الكفاءات».

واستمتع ضيوف القرية العالمية بتجارب لا تنسى في قلب الروائع، سافروا خلالها حول العالم للتعرف إلى مجموعة متنوعة من الثقافات. وتوفر الوجهة للضيوف فرصة التعرف إلى مذاقات مختلفة من أنحاء العالم من خلال أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، كما تألقت بحيرة التنين بمكانها الرائع كخلفية جديدة ومذهلة للسوق العائم الشهير، لتمنح الضيوف إطلالةً ومشهداً استثنائيين مع تمثال تنين نافث للنار بطول 20 متراً. وكان أكثر من 400 فنان من جميع أرجاء العالم قد قدموا عروضهم على المسرح الرئيس في القرية العالمية إلى جانب أكثر من 40 ألف عرض خلال الموسم الماضي.

وتزين الموسم الـ26 بمجموعة من الحفلات لفنانين عرب وأجانب من بينهم أصالة نصري، وتامر حسني، وسعد لمجرد، والبريطانية آن ماري.

كما شهد الضيوف العروض المليئة بعناصر التشويق بدءاً من «العرض الشيق: أبطال المرفأ» الذي يُقدَّم للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عرض السيارات التي تحمل أضواء LED الحائز رقماً قياسياً في «غينيس» للأرقام القياسية، وغيرها العديد من المغامرات الاستثنائية. ومن المقرر أن تعود القرية العالمية في 25 أكتوبر المقبل بمجموعة جديدة من التجارب.

تجارب عابرة للقارات

استمتع ضيوف القرية العالمية بالتجارب العابرة للقارات التي توفرها في 26 جناحاً - بما في ذلك جناح العراق الجديد كلياً - عبر ما يزيد على 3500 منفذ للبيع تمثل ما يزيد على 80 ثقافة عالمية مختلفة، حيث تشكل المنتجات الأصلية التي تجسد الثقافات الحاضرة في الوجهة نحو 80% من مجموع المنتجات المعروضة، والارتقاء بمستويات الترفيه إلى آفاقٍ جديدة مع العروض الثقافية التي استمتع الضيوف بها عبر الأجنحة المختلفة.

بدر أنوهي:

• «فخورون بدورنا الحيوي ومساهمتنا المميزة في دعم مسيرة دبي لتصبح مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة من الطراز الأول».

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