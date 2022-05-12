الامارات | جائزة الإبداع العربي تكرم الفائزين الإثنين المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الإبداع العربي تكرم الفائزين الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكرم إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، الإثنين المقبل، الفائزين في الدورة الـ25 من جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول.

وتحتفي الجائزة في دورتها الحالية بـ18 فائزاً من الدول العربية، وستنظم الورشة العلمية المصاحبة لها بمشاركة فائزين ونقاد من مختلف الدول العربية.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية، الأمين العام للجائزة، محمد إبراهيم القصير، إن الجائزة اهتمت منذ انطلاقِها بالمبدعين الشباب، وأكدت حضورها عربياً في الحقول الأدبية التي تقدّمها، كما أوجدت بيئةً إبداعيةً واسعةً وغزيرة التنوّع، ورفدت المكتبة العربية بمئات الإصدارات.

وأشار إلى أن الجائزة تمكنت من الكشف عن مبدعين منهم من أصبح اليوم قامة أدبية، بفكره، وإبداعه، ونتاجه، في الساحة الثقافية العربية.

وأضاف: «أسهمت الجائزة في رعاية الشباب العربي، كما شكّلت فضاء إبداعيّاً لافتاً في حقولها الأدبية الستّة، وهي: الشعر، والرواية، والقصّة القصيرة، والمسرح، وأدب الطفل، والنقد الأدبيّ»، لافتاً إلى أن مجموع المشاركات في محاور الجائزة لهذه الدورةِ بلغ 417 مشاركة من الدول العربية.

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