الامارات | ترفيه وتعلم.. من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساء

شكرا لقرائتكم خبر عن ترفيه وتعلم.. من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل مهرجان الشارقة القرائي للطفل زوّاره اليوم بمجموعة عروض وفعاليات ثقافية وورش عمل متنوعة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، بجدول فعاليات مميز في مركز إكسبو الشارقة.

وسيلتقي كوبي يامادا، مؤلف كتب الأطفال الشهير الذي تصنف كتبه في قائمة الأعلى مبيعاً وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، بما في ذلك الكتب المصورة الحائزة جوائز عدة مثل كتاب «ماذا تفعل بفكرة»، الطلاب والقراء في جلسة يترقبها من يتابعون قصصه المشوقة (10 – 11:30 قاعة الفكر).

وسينظم الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال ندوةً حوارية، ضمن جهود بحث سبل الارتقاء بكتاب الطفل، يشارك فيها كل من: وفاء الشامسي، عبدالواحد علواني، شاهيناز العقباوي، علي عمرو (10:30 – 12:00 ملتقى الثقافة 1).

وتضيء ندوة «كوكبنا الحبيب: الأرض» على آلية تناول مؤلفي كتب الأطفال موضوعات الاستدامة والمناخ والتغيرات البيئية في أعمالهم، ويشارك فيها نانيت هيفيرنان، وحمود بن علي الطوقي، وتديرها ليلى محمد (18:00 – 19:00 - ملتقى الثقافة 1).

وضمن فعاليات زخارف ولوحات في معرض رسوم كتب الطفل في المهرجان، تقام ورشتان للفئة العمرية من خمس إلى 10 سنوات، الأولى حول الزخارف الإسلامية، والثانية حول رسم اللوحات البارزة (17:00 – 18:00 و18:30 – 19:30 - معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل).

وسيكون جمهور المهرجان على موعد مع مجموعة من العروض الفنية.

بينما تستضيف محطة التواصل الاجتماعي بالمهرجان محمد فايق ضمن ورشة حول صناعة سيارة سباق أو روبوت، وفي الورشة الثانية تناقش الخبيرة ماجدة كيفية إنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال وعالم العملات المشفرة 11:00 – 12:00، و18:00 – 19:00 - مقهى التواصل الاجتماعي).

وتهدف ورشة محطة القصص المصورة لتعليم كيفية البناء الأساسي لصفحة من صفحات القصص المصورة، وتقام على فترتين صباحية وأخرى مسائية، وتستهدف الزوّار من 15 إلى 23 سنة (10:00 – 12:00 و17:00 – 19:00 - ركن القصص المصورة).

ويحفل برنامج اليوم الثاني بعدد كبير من ورش العمل والفعاليات المخصصة للأطفال من مختلف الفئات العمرية، وتبدأ الورش من الساعة 9:30 صباحاً، ويقدمها مجموعة من الخبراء والمختصين، وتتناول موضوعات التمكين وصناعة المحتوى، وشرح وتقريب العلوم وسرد القصص والتعريف بالثقافة الرقمية.

ويقدم «ركن الطهي» فعاليات متعددة، ويبدأ اليوم الثاني بفعالية «وصفات من إسبانيا» التي يقدم من خلالها الطاهي داريو ستيفن أهم الوصفات الإسبانية المميزة، من الساعة 10:00 إلى 10:45 صباحاً، لتستمر الفعاليات على مدار اليوم.

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