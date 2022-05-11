نصائح ذهبية لتعزيز طاقتك العقلية.. احرص على تناول الكيوي و8 أطعمة أخرى

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل تجد صعوبة في التركيز على عملك.. أو البدء في أداء الأعمال المنزلية.. أو حتى تجميع الأفكار معًا بطريقة منطقية؟.. تشعر كما لو أن شخصًا ما قد لف دماغك ببطانية ثقيلة؟، فإذا كنت قد لاحظت بعض تلك العلامات، فقد يكون نفذ خزان الوقود العقلي لديك، أو ما يُعرف بطاقتك العقلية.

ما هي الطاقة العقلية؟

ويصف بعض الخبراء الطاقة العقلية بأنها حالة مزاجية يشعر فيها الشخص بالإنتاجية والتحفيز والاستعداد لإنجاز الأشياء، وعلى نحو ذلك قد يعني نقص الطاقة العقلية بأنك لا تشعر بأنك قادر على إنجاز مهامك، حتى عندما لا تكون متعبًا جسديًا، بحسب تقرير لـ healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

كيف تعزز وتنشط طاقتك العقلية؟

وفي هذا السياق نقدم مجموعة من النصائح التي تساعدك على تعزيز وتنشيط طاقتك العقلية:

تغذية جسمك جيدا

تستمد دماغك الطاقة من الطعام الذي تتناوله، تمامًا كما يفعل باقي جسمك، لذلك يجب عليك إضافة بعض الوجبات الغذائية إلى وجباتك اليومية، والتي من بينها:

- الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والمكسرات، وخاصة اللوز.

- الخضروات الورقية ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل الجرجير، السبانخ، اللفت، والسلق.

- الكيوي والحمضيات.

- الحبوب الكاملة والخبز.

- البيض واللبن والجبن.

تناول كوب من القهوة أو الشاي

يمكنك أيضا الحصول على جرعة منخفضة إلى معتدلة من الكافيين، حيث أنها تساعدك في تعزيز الطاقة العقلية.

التحرك والتنقل

وفقا لجمعية علم النفس الأمريكية APA، تشير الدلائل باستمرار إلى أن التمرينات تفيد عقلك وجسمك أيضًا، بالإضافة إلى المساعدة في تعزيز الصحة البدنية، إذ يمكن أن تؤدي التمارين المنتظمة إلى الكثير لتحسين، المزاج، عمليات الذاكرة والفكر، والصحة العقلية والعاطفية الشاملة.