بكى بعد غنائه مع ابنته.. من هو إبراهيم تاتلس الذي أثار تعاطف الملايين؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تصدر المطرب التركي الشهير إبراهيم تاتلس تريندات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك بعد ظهوره أمام الشاشات بعد سنوات طويلة من الغياب إثر تعرضه لمحاولة اغتيال تسببت له في الإصابة بشلل نصفي، وهو يشارك ابنته الغناء سويا، خلال استضافتهما في أحد برامج التوك شو التركية.

إبراهيم تاتلس يبكي أثناء أداء ابنته لأغنيته الشهيرة

وسرعان ما جرى تداول مقطع فيديو عبر منصة الفيديوهات «تيك توك»، أظهر كل من «تاتلس» وابنته التي تدعى «ديلان»، خلال استضافتهما في برنامج Ibo Show، وهما يغنيان سويا أغنيته الشهيرة «ارامام».

وحقق الفيديو تفاعل وتأثر الملايين من محبي المطرب التركي، خاصة بعد ظهوره وهو يبكي متأثرا بأداء ابنته لأغنيته الشهيرة، ومشاركتها له في غنائها سويا.

جدير بالذكر، أن «ديلان» ابنة المطرب التركي إبراهيم تاتلس تعمل بمجال الغناء أيضا مثل والدها، لكنها تحرص على عيشها حياة هادئة بعيدا عن منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الحفاظ على سرية حياتها الخاصة.

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معلومات عن إبراهيم تاتلس

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن إبراهيم تاتلس، بعد ظهوره الأخير.

- ممثل ومغني ومؤلف تركي.

- من مواليد عام 1952، أي يبلغ من العمر حوالي 70 عامًا.

- يعد من أشهر وأكبر المطربين في بلاده، إذ أنه قدم نحو 42 ألبوما غنائيا.

- اهتم إبراهيم تاتلس بالموسيقى الشعبية التركية التقليدية، بالإضافة إلى تسجيله العديد من الرقصات الشعبية التقليدية.

- يعد أيضا «تاتلس» واحدا من أهم رجال الأعمال في مجالات العقارات والسياحة والمطاعم.

- تعرض في عام 2011، لعدة محاولات من الاغتيال، ما أدت إلى إصابته بالشلل النصفي.