بعد انتشار «البرندات» على الأرصفة.. 6 نصائح عند شراء منتجات التجميل «احذري أضرارها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الكثير من مقاطع الفيديو الترويجية لسلع التجميل المتنوعة روجت من إحدى الفتيات وتدعى «قمر»، وسرعان ما حققت انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل، ما دفع الكثير من الفتيات في الحصول على هذه المنتجات، وانجذبن إليها بمجرد رؤيتها رخيصة الثمن، وهو ما يقع بهن في الخطأ، نظرًا لحدوث ضرر على بشرتهن دون علمهن أنهن السبب في ذلك.

نصائح عند شراء منتجات التجميل

لذا يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي، نصائح يلزم على الفتيات اتباعها عند شراء منتجات التجميل الخاصة بهن، حتى يحافظن على بشرتهن وفقًا لموقع India Today.

- احرصي على تصفح العلامات التجارية على المنتجات التي ترغبين في شرائها، من الممكن شراء بعض المنتجات ذات علامات تجارية مجهولة المصدر، ولكنها تكون عالية الجودة.

- التزمي بالأماكن التي أجريت تجربة بها مسبقًا، خاصًة التي تناسب طبيعة الجلد والبشرة لديك.

- احرصي على شراء مستحضرات التجميل التي تحتوي على كمية قليلة من المواد الداخلة في صناعتها.

- ابتعدي عن شراء مستحضرات التجميل التي يدخل في صناعتها العديد من المواد الكيمائية التي تلحق الكثير من الأضرار على البشرة.

- احرصي على اصطحاب صديقة مقربة إليك عند شراء منتجات التجميل، للتأكد معًا ومساعدتك على اختيار المستحضرات الملائمة لبشرتك.

- يمكنك اللجوء إلى الطبيب المتخصص قبل الذهاب إلى شراء مستحضرات العناية ببشرتك، حتى يسهل عليك اختيار المنتج المناسب لك.

أضرار المنتجات مجهولة المصدر على البشرة

وحسبما وضحت الدكتور إيمان سند أستاذ الجلدية والتجميل والليزر بجامعة طب بنها لـ«هن»، أن هناك مجموعة من الأضرار التي يمكن أن تصيب بشرتك عند استخدام منتجات مجهولة المصدر، وهي:

- إحمرار وتصبغات في الجلد يتبعها التهابات.

- يدخل في صناعتها عنصر الزئبق الذي يتشربه الجلد بسرعة كبيرة، مما يساعد على ترسبه إلى الكلى أيضًا ما يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

- الإصابة بالحساسية وحب الشباب.