أول تعليق من أسرة زوج أحلام عادل بعد ضربها.. والبلوجر ترد: «أخوه وعيلته محترمين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت البلوجر أحلام عادل تعرضها للضرب بعد الانتهاء من أدائها مناسك العمرة، وحدوث شجارات مستمرة مع زوجها مصمم الأزياء المشهور أحمد العجمي بعد شراءها لمصليات لأصدقائها من الشباب والفتيات، وباتت قصتها تتداول بشكل كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق شقيق البلوجر أحلام على الانفصال

وما زالت تتصدر التعليقات على صورهما وفرحهما، إذ علق شقيق زوجها عن الخلاف الذي دار بين أخيه مصمم الأزياء أحمد العجمي وزوجته البلوجر أحلام ورد فعل المقربين إليهم، قائلًا: «موقف زي اللي حصل لأحمد أخويا وأحلام ده، خلى ناس كتير ظهرت على حقيقتها، عايزين يخربوا بيت اتنين بيحبوا بعض، ويظهروا على الساحة وخلاص».

وأشار محمد العجمي شقيق زوجها إلى حب عائلته، ومعاملتهم لها بأنها أخت لهم «أحلام من أحب الناس لقلبنا، وأختنا بمعنى الكلمة والله العظيم وربنا عالم».

واختتم حديثه بالدعاء لهما بأن يجمعهما الله على خير ويعيشوا في سعادة.

وأعادت البلوجر أحلام عادل نشر ما دونه لها شقيق زوجها، وذلك عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تشكر في عائلة زوجها التي تكن لهم كل الاحترام: «أخو أحمد وعيلته دول محترمين، والله الأهالي ما عايزة تشوف ولادها غير مبسوطين وفي أحسن حال، أنا بحبك جدًا يا محمد ومحمود ونوره ومصطفى وكلكم».

تعليق زوج أحلام بعد ضربه لها

وخرج أحمد العجمي زوج البلوجر أحلام عبر صفحته الرسمية في«بث مباشر»، مطالبًا أن تسامحه عن ما بدر منه، مؤكدًا أن حديثها صحيح بشأن الخلافات التي حدثت بينهما بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، خاصة بعد تصالحهما ولكن الشجار عاد بينهما من جديد حتى تطور الأمر، ووصل حد الطلاق :«اللي حصل مكنش ينفع، إحنا لما رجعنا من العمرة كنت مصالحها وكنا خلاص كويسين».