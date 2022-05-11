بعد تصدر سارة صبري التريند.. 9 معلومات عن أول رائدة فضاء مصرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المرأة المصرية واحدة من النماذج التي تحرص دائما على تحليق اسمها بالتميز والتفوق في المجالات المختلفة، وهو ما نجحت فيه مؤخرا، العشرينية سارة صبري، بعد أن أصبحت أول رائدة فضاء مصرية، وسرعان ما تصدرت أحاديث منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك لما وصلت له من مكانة غير مسبوقة.

أبرز المعلومات عن سارة صبري

وعلى هذا النحو نستعرض أبرز المعلومات عن سارة صبري، بعدما أصبحت أول رائدة مصرية في علوم الفضاء، وذلك وفق حسابها التعريفي على موقع linkedin.

- مهندسة ميكانيكية وطب حيوي وهي أول رائدة فضاء مصرية تمثيلية.

- تمتد مجموعة خبراتها الواسعة ما بين هندسة الميكاترونكس والجراحة الروبوتية إلى تطوير الخلايا الجذعية و Bioastronautics.

- تشغل منصب الرئيس التنفيذي ومؤسس مبادرة Deep Space (DSI)، وهي شركة غير ربحية تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول وفرص أبحاث الفضاء.

معلومات أخرى عن سارة صبري

- تشغل سارة صبري منصب نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة تكنولوجية ناشئة في برلين تعمل على تطبيقات الهاتف المحمول بتقنية الواقع المعزز.

- خلال دراستها في مصر، عملت «سارة» كمدربة لليوجا، ومدربة لرياضة الكروس فيت أيضا، وأمضت بعض الوقت في ممارسة فنون القتال المختلطة.

- في عام 2016 سافرت سارة صبري في جميع أنحاء إفريقيا للعمل التطوعي في مدارس ومنظمات مختلفة، بما في ذلك مركز تمكين المرأة في أوغندا.

- تعد أيضا الفتاة المصرية من الغواضين المعتمدين في المياه المفتوحة، وقد أمضت ستة أسابيع في مدغشقر كمحافظة على البيئة البحرية.

- بعد دراسة الهندسة الميكانيكية والهندسة الطبية الحيوية في إيطاليا، تليها دورة في هندسة الطيران في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، أصبحت سارة صبري أول رائدة فضاء مصرية، واحتفى العالم بأكمله بنجاحها.

- أيضًا هي مستشارة لوكالة الفضاء المصرية، وأحد مؤسسي برنامج برنامج سفراء الفضاء بالوكالة.