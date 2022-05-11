تحذير من النوم أمام المروحة.. 6 أضرار لا تتوقعها على صحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثيرون من ارتفاع درجات الحرارة، مما يدفعهم إلى استخدام الأجهزة الكهربائية التي تشعرهم بالانتعاش، وتظبط الأجواء، ولكنها تسبب لهم العديد من المخاطر التي حذر منها الأطباء مرارًا.

أضرار النوم أمام المروحة

وفيما يلي يقدم «هن» أضرار النوم أمام المروحة، بحسب موقع Healthline:

- من المحتمل أن يصاب الشخص بالحساسية من الغبار الذي يحركه الهواء، مما يؤدي أيضًا إلى التهاب الجيوب الأنفية، خاصة لمن يعانون منها.

- يلزم تنظيف الشفرات جيدًا، لإزالة جميع الأتربة الموجودة بها والتي يمكن أن تطاير إلى الجو، وتسبب تلوثه.

- يؤدي هواء المروحة إلى حدوث جفاف في العين، مما يسبب تهيجها وإحمرارها علاوة على إصابة الحلق بالجفاف.

- يسبب الجلوس أمام المروحة لفترة طويلة إلى انقباض عضلات الجسم، خاصة عند تركيز الهواء على أجزاء معينة، مما يؤدي إلى الإصابة بتشنجات وآلام في العنق.

- عند الرغبة في النوم أمام المروحة، يفضل البعد عنها لمسافة لا تقل عن 4 أمتار، لأن النوم المباشر أمامها يصيبك بأمراض الحساسية إثر الغبار المتطاير.

- يعاني الكثيرون عقب استيقاظهم من أمام المروحة من حدوث توتر في العضلات، من الهواء الصادر منها.

أشياء تساعدك في التخلص من الحر

- احرص على تناول كميات كافية من الماء من وقت إلى آخر، حتى تساعد جسمك على الترطيب.

- هناك بعض الأطعمة التي تساعد على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة، مثل البطيخ، الفراولة، والزبادي.

- تناول المشروبات والعصائر الباردة التي تساعد على انتعاش الجسم، خاصة عير الليمون.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، حيث تساعدك في الحد من انعكاس الأشعة فوق البنفسجية الضارة على البشرة.

- يفضل الاستحمام بماء بارد من مرتين إلى 3 خلال اليوم، للتخلص من العرق، وتقليل الإحساس بالحرارة.

- احرص على ارتداء نظارة شمس عد التعرض إلى أشعة الشمس.