لايف ستايل

التخلص من رائحة عرق الملابس.. السر في 5 وصفات طبيعية

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رائحة كريهة

مع قدوم فصل الصيف، وارتفاع درجة الحرارة، يبدأ الجسم في إفراز العرق، الذي يستوطن على الملابس ويتسبب في رائحة كريهة تنبعث منه، يشمئز منه الكثيرين، يحاولون الابتعاد عن الشخص بسبب تلك الروائح، ما يجعل الشخص يشعر بالاحراج أمام الاخرين وبخاصة الفتيات، إذ يؤثر ذلك على أناقتهن وجمالهن، لذا تبحث الفتيات على طريقة التخلص من رائحة العرق في الملابس، حتى يحتفظن بجمالهن ومنظرهن العام.

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الفتيات يبحثن عن طريقة التخلص من رائحة العرق في الملابس، ليظل ذلك السؤال الذي يشغل بالهن، و يعتبر محور الحديث فيما بينهمن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات و المجموعات التي تجمع بينهم، سواء على موقع فيسبوك، أو موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أو تطبيق الرسائل والمحادثات «واتساب»، للحصول على طرق مضمونة و فعالة عن تجربة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طرق التخلص من رائحة العرق في الملابس.

طرق التخلص من رائحة العرق في الملابس

استخدام الزيوت

يعتبر استخدام الزيوت مثل اللافندر الذي يعتبر من الزيوت العطرية التي تتميز برائحتها الهادئة وتُستخدم في صناعة العطور، ويمكن أن تساعد في التخلص من رائحة العرق في الملابس، في فصل الصيف.

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زيت النعناع

كما يمكن استخدام زيت النعناع الذي يساعد على التخلص من رائحة العرق في الجسم، كونه يتميز برائحة معنشة وتساعد في التخلص من الروائح الكريهة في فصل الصيف، كونه من أفضل الأنواع التي تساعد على تنظيف الجسم ويعمل كمطهر فعال في إزالة الميكروبات والروائح الكريهة التي تستوطن الملابس.

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زيت الصنوبر

يعد زيت الصنوبر، من اكثر الأنواع التي يُنصح بها للبشرة، إذ يمكن وضعه على الجسم بشكل يومي للاستفادة من فوائده وقدرته على التخلص من رائحة العرق الكريهة التي توجد على الملابس بسبب العرق والحر في فصل الصيف، يمكن وضعه في فترة المساء، من خلال وضع نحو 5 قطرات.

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استخدام الصابون

يعتبر استخدام الصابون الذي يحتوي على رائحة عطرية مميزة، وسيلة فعالة للتخلص من رائحة العرق الكريهة التي توجد على الملابس، وتؤرق الفتيات طوال فصل الصيف، كما يعتبر الصابون واحدا من الطرق التي تقاوم البكتريا التي تتكون في الجسم، وتتسبب في ظهور روائح كريهة، فهو يساعد على التخلص منها، والذي يُنصح به أطباء الجلدية.

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الاستحمام بشكل يومي

يعتبر الاستحمام بشكل يومي، من أكثر الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من رائحة العرق، والتخلص من البكتيريا والروائح التي يمكن أن تتجمع بفضل ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، لذا يُنصح بضرورة الاستحمام مرتين على الأقل يوميا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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