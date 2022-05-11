طريقة صبغ الملابس في المنزل.. خطوات سهلة وغير مكلفة «صور وفيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث الكثير من السيدات وربات المنازل، عن طريقة لإعادة ألوان الملابس الباهتة كما كانت من قبل، خاصة إذا كانت تلك القطع محببة ومفضلة لها ولأطفالها ولا يستطيعون العثور على قطع شبيه للتي تعرضت للبهتان أو التلف، لذا فإن طريقة صبغ الملابس في المنزل هي الأكثر بحثًا وتداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين الجروبات الخاصة للسيدات على «فيسبوك» أو تطبيق الرسائل «واتساب».

قرر بعض الأشخاص إعادة تدوير قطع الملابس من خلال إعادة صباغتها إما باللون الذي كانت عليه من قبل أو بآخر جديد، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة صبغ الملابس في المنزل، وإعادة القطع إلى هيئتها أو الحصول على ألوان أخرى أكثر جمالًا وأناقة، وفق موقع «Wiki How».

طريقة صبغ الملابس في المنزل

العديد من الطرق التي يمكن اللجوء إليها لصبغ الملابس في المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب للأماكن المخصصة لصبغ الملابس، ودفع أموال طائلة على القطعة الواحدة، لإعادة استخدامها وصلاحيتها للبس من جديد، ومن بين تلك الطرق، إنه بالبداية يمكن استخدام قماشة بالية قديمة أو جرائد قديمة، ويتم وضعها على قطع الملابس ومن ثم غسلها جيدًا ونقعها باختلاف نوعية ولون القماش، ثم استخدام منظف الأطباق ووضعها في ماء دافئ.

خطوات صبغ الملابس في المنزل

تأتي الخطوة التالية، هي تحديد نوع القماش، فإذا كان من خامة الصوف فيتم نقعها في الماء البارد، أما إذا كانت مصنوعة من القطن والكتان، يتم نقعه بالماء الدافئ، مع الألوان التي تساعد على صباغة الملابس.

كما يمكن وضع الملابس على النار هادئة لمدة 20 دقيقة، مع تركها حتى تبرد، وبعدها تُنقع في مثبتات لمدة ساعة كاملة، ثم يتم شطف الملابس بالماء البارد قبل صبغها، بالألوان المطلوبة المرغوبة.

طريقة صبغ الملابس السوداء

هناك ملحوظة هامة يجب اتباعها قبل صبغ الملابس، وهي إمكانية وإتاحة صبغ القطع، من خلال النظر خلف الملابس ورؤية اللافتة هل قابلة للصبغ أم لا، وفي حالة إمكانيتها يمكن صبغها باللون ذاته أو بلون مقارب لها، مع الحرص على التأكد من عدم احتوائها على بقع.

ويمكن غسل الملابس في الغسالة في البداية قبل صباغتها للتخلص من البقع والأوساخ، بالماء المغلي، وبعدها يمكن وضعه في وعاء معدني على النار، وباستخدام ملعقة يتم وضع الصبغة ودمجها مع الماء، مع وضع الملح، وغمر القطع في الوعاء بشكل جيد، وتركها لمدة ساعة، وبعدها رشها بمثبت اللون وتركه عليه لمدة ثلث ساعة، وتشطف جيدا ومن ثم وضعها في الغسالة وتجفيفها.