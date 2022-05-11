متابعة لـ مي حلمي: «سنانك محتاجة تتظبط».. والأخيرة ترد «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كعادتها تحاول الإعلامية مي حلمي، فتح مجال للحوار مع متابعيها عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لسماع آراء واستفسارات متابعيها وفتح مجال للنقاش، من خلال طرح سؤال عليهم ومن ثم تتلقى الرد والإجابات عليها.

متابعة تعلق على شكل أسنان مي حلمي: محتاجة تتظبط

«ما هو الشخصية المغناطيس»، كانت ذلك السؤال الذي طرحته الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها، متحدثةً عن مواصفات تلك الشخصية في الحياة، سواء من الفتيات أو الرجال، وأثناء الرد على تلك الأسئلة، تلقت سؤالا من إحدى المتابعات، معلقةً على شكل أسنان مي حلمي، إذ قالت: «سنانك اللي تحت محتاجة تتظبط بتقويم دي نصيحة طبية، مش تنمر والله أنا أصلا بحبك».

رد مي حلمي على المتابعة

وردت مي حلمي على المتابعة التي انتقدت شكل أسنانها: «متصالحة مع سنتي، بس ولا أرجع أحط تقويم تاني أبدًا»، وأضافت خلال مقطع فيديو قصير لاحقا: «أنا من الناس اللي كانت عاملة تقويم 4 سنين، كنت عاملاه وأنا في المدرسة، سناني مش عملالي عقدة بالعكس، بحس أنها مش عملالي أزمة، هي سنة واحدة بس اللي رجعت تاني، لما شيلت التثبيت».

وخلال الفترة الماضية، عادت الإعلامية مي حلمي، تثير الجدل وتتصدر التريند من جديد، بشأن دخولها في علاقة عاطفية جديدة، عقب الانفصال عن المطرب محمد رشاد، إذ تحدثت عن ارتباطها بشخص خلال الشهور الماضية، إذ ردت على سؤال متابعة لها: «هخبي لحد ما ولادي يروحوا المدرسة».

وعقب الانفصال والطلاق بين محمد رشاد ومي حلمي، ارتبط الأول بأخرى وهي غادة فتحي، والتي يقارنها المتابعين والرواد، بزوجته الأولى، لتقاربهن في الشكل والملامح، لترد الأخيرة: «أنا مش شبه حد، أنا غادة فتحي، ومفيش وجه مقارنة أصلا».