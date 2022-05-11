23 طريقة لعلاج النوم الكثير والخمول.. «هتفوق وترجع للسهر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

النوم له دور رئيسي في حياة أي إنسان مثل التنفس والأكل والشرب، ولكن على أن يكون باعتدال أي أن عدم الحصول على كفايته أمرا مضرا بالصحة، وكذلك استغراق وقتا طويلا به ليس جيدا، وهو ما يعاني منه بعض الناس ما يجعلهم يبحثون عن طرق علاج النوم الكثير والخمول كونه يؤثر بالسلب على حياتهم اليومية ويجعلهم لا يستطيعون أداء مهامه.

قبل الوقوف على علاج النوم الكثير والخمول، في البداية يجب معرفة الساعات المناسبة لكل عمر إنسان للنوم، حتى يعيش في حياة صحية ومناسبة وهو ما نرصده فيما يلي، وفقا لموقع وزارة الصحة السعودية الرسمي.

ساعات النوم المناسبة حسب العمر

- من الولادة إلى 3 أشهر تقريبا من 10.5-18 ساعة باليوم بأوقات غير منتظمة.

- عمر 4 إلى 11 شهرًا يكون من 9-12 ساعة تقريبا، ويكون هناك قيلولة لمدة نحو نصف ساعة إلى ساعتين بداية من مر إلى 4 مرات.

- من عمر عام إلى عامين بين 11 إلى 14 ساعة تقريبا، وعندما يكون الطفل في عمر عام ونصف يحصل على على القيلولة لمرة واحدة باليوم لمدة ساعة إلى 3 ساعات.

- عمر 3 إلى 5 سنوات يحصل على 11-13 ساعة تقريبا.

- من عمر 6 إلى 12 سنة، تكون من 9 إلى 11 ساعة تقريبا.

- عمر 13 إلى 19 سنة، يكون النوم من 9-10 ساعات تقريبا.

- من عمر 20 فأكثر أي البالغين وكبار السن يكون عدد ساعات النوم المناسبة بين 7-8 ساعات تقريبا باليوم.

علاج النوم الكثير والخمول

- يجب التركيز على الالتزام يوميا بوقت ثابت ومحدد للنوم وكذلك للاستيقاظ.

- الاستحمام بالماء البارد الذي يعمل على تنشيط الجسم كما يخفف من ألم العضلات.

- الحرص على خلق بيئة نوم جيدة أي تكون مريحة وباردة وهادئة ومظلمة.

- الابتعاد عن تناول الكافيين سواء بعد الظهر أو فترة المساء.

- البُعد عن تناول الأكل الدسم قبل النوم.

- ممارسة الرياضة في وقت مبكر.

- عدم الذهاب إلى السرير في حال عدم الإحساس بالنعاس.

- في حال كنت غير قادر على النوم لمدة 20 دقيقة من الممكن ترك السرير وعمل أي نشاط خفيف.

- حاول تجنب الحصول على قيلولة بعد الساعة 3 مساءً.

- عمل الواجبات والمهام في وقت بعيد عن نهاية اليوم.

- لابد من الحد من المحفزات وقت النوم على سبيل المثال الأنشطة التلفزيونية، لاب توب، الألعاب الإلكترونية، الهاف الذكي.

- من أجل التقليل من التفكير من الممكن العمل على كتابة قائمة المهام قبل الذهاب للنوم.

- ممارسة أنشطة خفيفة وهادئة بالمساء.

- يجب المحافظة على وزن الجسم، حيث إن السمنة تسبب الشعور بالخمول وصعوبة في القيام المهام اليومية.

- إعطاء الجسم فترة من الراحة والاستلقاء يومية، وممارسة التمارين التي تعمل على تخفيف التوتر وكذلك تنشط عضلات الجسم.

- لابد من اتباع نظام غذائي صحي والحصول على العناصر الغذائية الهامة.

- البُعد عن التوتر والعصبية.

- الاسترخاء في هدوء بعيدًا عن الضوضاء.

- الاستماع إلى الموسيقي الهادئة.

- قراءة الكتب أو وممارسة اليوجا.

- الاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على الحديد لأن نقصه يؤدي إلى التعب والخمول المستمر.

- تناول كميات من المياه.

- التقليل من شرب مشروبات الطاقة.

الآثار الجانبية للنوم الكثير والخمول

- الإجهاد على الوجه.

- ضيق التنفس.

- إسمرار تحت العين.

- العرق الزائد.

- التعب بعد الاستيقاظ من النوم.

- الإرهاق الشديد والتعب.

- النوم فترات طويلة

- صداع شديد.

- فقدان الوعي.