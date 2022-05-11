الامارات | خبراء يكشفون سبب موجات الحرّ التي تجتاح العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون سبب موجات الحرّ التي تجتاح العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدو بصمات الاحترار المناخي واضحة وقابلة للقياس في كل موجات الحرّ التي يشهدها العالم، اليوم، على ما لاحظ عدد من أبرز الخبراء المتخصصين في قياس دور التغير المناخي في التسبب بظواهر الطقس الحادة.

وأفادت الوثيقة التي نشرت الأربعاء ووُصِفَت بأنها دليل إرشادي للصحافيين بأن الاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية يزيد من تواتر الفيضانات وشدّتها في بعض أنحاء العالم، ومن بعض حالات الجفاف، لكن الرابط أقل تلقائية.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة فريدريكي اوتو من جامعة "امبريال كوليدج لندن" لوكالة فرانس برس: "لا شك في أن التغير المناخي يغير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بموجات الحر".

وتشدد أوتو وشريكها في إعداد الدراسة بن كلارك من جامعة "أكسفورد" في الوثيقة على أن "كل موجة حرّ في العالم اليوم أقوى واحتمالات حصولها أكبر بسبب التغير المناخي الذي يسببه الإنسان".

وكان العلماء لا يزالون مترددين حتى وقت قريب في الربط رسمياً بين التغير المناخي وحدث محدد في مجال الطقس، لكنّ التقدّم الكبير الذي حققه في السنوات الأخيرة ما يسمى علم الإسناد جعل ممكناً معرفة دور الاحترار في حصول هذا الحدث وقياس هذا الدور، في غضون ايام أحياناً.

ورأت فريدريكي أوتو وزملاؤها في منظمة "وورلد ويذر أتريبيوشن" مثلاً أن موجة الحر غير المألوفة التي ضربت أميركا الشمالية في يونيو 2021 وبلغت الحرارة خلالها مستوىً قياسياً هو 49,6 درجة مئوية في كندا، كان من شبه المستحيل أن تحصل لولا الاحترار.

وإذ أشارت إلى أن موجة الحر التي سجلت خلال الربيع الجاري في الهند وباكستان لا تزال قيد التحليل، قالت: "ما نراه الآن سيكون طبيعياً، بل بارداً، في عالم تكون حرارته زادت بين درجتين وثلاث درجات مئوية عما كانت عليه في العصر ما قبل الصناعي".

وفي الوقت الحالي، وصل متوسط الحرارة الإضافية التي اكتسبها العالم نحو 1.2 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

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