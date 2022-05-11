هاني الناظر يروي موقفا إنسانيا مع مريضة سيناوية: طلبت تتصور معايا

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

موقف إنساني يبرهن عاطفة الأب، ظهر في لقطة طريفة بين الدكتور هاني الناظر، طبيب الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، مع طفلة من أهل سيناء، التي زارته برفقة والدها في عيادته الخاصة، إذ طلبت التقاط صورة تذكارية معه، حتى تظل محتفظة بها في دولاب الذكريات، قبل خضوعها للكشف وإجراء الفحوصات الطبية من قبل الطبيب، باعتباره مثل وقدوة كبيرة لها.

حكاية موقف بين هاني الناظر وإحدى الأطفال

روى الدكتور هاني الناظر، حكاية صورة التقطها مع طفلة من أهل سيناء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشاركًا تلك اللقطة: «الطفلة الجميلة دي دخلت عليَّ حجرة الكشف ومع والدها وعلي طول جاءت جانبي وقالت لي أنا جاية لحضرتك علشان تكشف عليًّ مخصوص من الشيخ زويد من سيناء».

صورة قبل الكشف

قبل البدء في الكشف وفحص جسد الطفلة لتشخيص مرضها ومعاناتها، طلبت من الدكتور هاني الناظر، التقاط صورة تذكارية معه،: «قالتلي ممكن الأول نتصور مع بعض، قولتلها طبعا، أنا فرحت جدا لسببين الأول أني هتصور معاها ثانيا أنها من سينا وبالذات مدينة الشيخ زويد الغالية هي وأهلها الطيبين علي قلبي».

صورة تذكارية بعدسة الأب

عقب التقاط الصورة التذكارية بعدسة الأب السيناوي، بدأ الطبيب في التحدث معه عن أخبار المدينة والأوضاع بها: «بعد كدة أطمنت جدا من والدها على الأوضاع في المدينة وقال لي إن الحمد لله الأمور والحياة رجعت بقالها فترة لطبيعتها وأنهم أصبحوا عايشين في أمان والدليل علي كده أنهم نزلوا القاهرة بسهولة من غير مشاكل فقلت له الحمد لله والقادم أفضل وكل حاجة هاترجع بإذن الله أحلي وأجمل».