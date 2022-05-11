هل كانت الصحفية شيرين أبو عاقلة متزوجة؟.. «فيديو» يوضح الحقيقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استيقظ الوطن العربي على خبر محزن، هو استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين الفلسطينية، ليبحث الكثيرون عن معلومات بشأنها سواء في العمل المهني أو بالحياة الشخصية، إذ اهتم البعض بمعرفة من هو زوج شيرين أبو عاقلة؟.

شيرين أبو عاقلة، التي اختارت مهنة الصحافة، لتكون عين ولسان كل فلسطيني محارب، أمام كاميرات الإعلام، قبل أن يستهدفها رصاص الاحتلال الغادر، الذي أنهى حياتها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء تأدية عملها الذي ظلت فيه لـ25 عاما.

من هو زوج شيرين أبو عاقلة؟

تداول الكثيرون عبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلا متكررا، عقب استشهاد المراسلة شيرين أبو عاقلة، ليبدأ بعض الرواد البحث عن دائرتها المُقربة، وزوجها، من يكون؟ وأين هو؟، بينما ذهب آخرون لنفي أمر الزواج من الأساس.

هل كانت الصحفية شيرين أبو عاقلة متزوجة؟

وبالبحث عن الحقيقة، فإن الشهيدة شيرين أبو عاقلة، لم تكن متزوجة من الأساس، وهو ما أوضحته قبل أسابيع في لقاء تلفزيوني سابق، ببرنامج «بعد الظهر»، إذ قالت وقتها: «ليه لازم اتجوز! ده نصيب».

وعن ربط طبيعة عملها بعدم زواجها، أكدت «أبو عاقلة» إن الأمر ليس له علاقة على الإطلاق: «الشغل مش شرط يكون هو اللي بعدني عن الجواز وأنا مندمتش وسعيدة فعلا بحياتي كل حاجة ليها مميزات وعيوب»، موضحة أسباب اتخاذها ذلك القرار إلى: «أنا مرتاحة فعلا في حياتي أنا مخدتش قرار إني ضد الزواج ولا مع الزواج، هو بيجبي لوحده مش قرار ومفيش شخص مناسب حاليًا».