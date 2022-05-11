طرق علاج حروق الشمس من البحر للأطفال.. وتحذيرات خطيرة من هذه الحالات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الكثير من الأمهات هذه الفترة من الصيف عن طرق علاج حروق الشمس من البحر للأطفال، سواء لمعرفة كيفية التصرف في حال حدوث ذلك أو نتيجة التعرض لحروق خاصة مع سفر البعض أوقات الإجازة، ورغم أن الشمس تعتبر من أفضل المصادر الطبيعة التي تحتوي على فوائد كبيرة إلا أن الوقوف فترة طويلة أمامها مضر بالبشرة.

ما طرق علاج حروق الشمس من البحر للأطفال؟

ويتساءل البعض عن ما علاج حروق الشمس من البحر للأطفال؟، وهو ما ترصده «هن» في السطور التالية بالتفاصيل، وكذلك الأعراض والتحذيرات التي يجب الانتباه إليها وزيارة الطبيب في بعض الحالات، إذ إن حروق الشمس تسبب احمرارا في الجلد والآلام كبيرة وعدم القدرة على لمس المكان المصاب ويكون ذلك نتيجة التعرض للشمس لفترة طويلة بشكل خاطئ، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

أعراض حروق الشمس من البحر للأطفال

- أحمرار الجلد.

- انتفاخ الجلد.

- التقرحات.

- الإرهاق.

- ارتفاع الحرارة.

- الصداع.

- الحكة.

- الغثيان.

ثلاث مراحل للحروق من أشعة الشمس

- حدوث احمرار بالجلد خلال الساعات الأولى من التعرض للشمس، ويكون الشخص ليس لديه القدرة على لمس المنطقة المصابة.

- يجد الشخص أن الألم أصبح أسوأ بعد التعرض لحروق بسبب أشعة الشمس، ويكون ذلك خلال 6- 48 ساعة.

- أما المرحلة الثالثة، هي بداية تقشير الجلد بسبب أشعة الشمس وذلك خلال يومين إلى 8 أيام.

طرق الوقاية من أشعة الشمس

- التركيز على وضع واقي الشمس قبل التعرض للأشعة بمدة كافية.

- الحرص على عدم قضاء فترة طويلة في البحر والتعرض لأشعة الشمس وتحديدا في الأيام شديدة الحرارة.

- يفضل ارتداء ملابس البحر التي تغطي أجزاء كبيرة من الجلد للحماية من الإصابة بحروق بسبب أشعة الشمس.

- يحتاج الشخص إلى 10 أو 15 دقيقة في التعرض لأشعة الشمس إذا كان يريد الحصول على فيتامين د، ولكن مع اختيار وقت بعيدا عن أشعة الشمس الشديدة.

علاج حروق الشمس من البحر للأطفال

- شرب السوائل من الأمور المهمة لعلاج حروق الشمس من البحر.

- استخدام مسكن للألم خاص للأطفال مع خافض للحرارة.

- لعلاج حروق الشمس من البحر للأطفال أيضا، يمكن الاستحمام بالماء معتدل البرودة أو استخدام الكمادات الباردة.

- الحرص على استخدام الكريمات المرطبة للطفل، من أجل علاج حروق الشمس.

- استخدام الضماد على مناطق التقرحات الناتجة من أشعة الشمس.

- يجب الحرص على ابتعاد الطفل تماما عن إزالة أي من تقرحات الجلد، والتركيز على انتظار جفافها وبعد ذلك حدوث التقشير.

- لا يتعرض الطفل إلى أشعة الشمس مرة أخرى لحين الانتهاء من الشفاء من الحروق التي تعرض لها.

- يعتقد البعض أنه يمكن استخدام معجون الأسنان للحروق إلا ان حتى الآن لا يوجد أي دليل علمي على هذا التصرف.

تحذيرات خطيرة من حروق الشمس

هناك بعض التحذيرات التي يجب في حال حدوثها بعد التعرض لحروق الشمس الذهاب إلى الطبيب على الفور للعلاج، وهي:

- في حال تعرض الطفل لمساحة أو منطقة كبيرة من حروق أشعة الشمس، أو إذا كان في أماكن متعددة بالجسم.

- إذا استمر الألم للطفل أكثر من 48 ساعة نتيجة حروق الشمس حينها يجب الذهاب إلى الطبيب.

- في حال التعرض لجفاف شديد.

- إذا تعرض الطفل للإصابة بارتفاع درجة الحرارة بشكل شديد حينها يجب زيارة الطبيب على الفور.