أول جلسة تصوير لـ ياسمين صبري بعد الطلاق: عالمنا الجميل «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» جلسة تصوير جديدة، كأول صور تنشرها بعد واقعة طلاقها من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة.

أول جلسة تصوير لـ ياسمين صبري بعد الطلاق

وتألقت ياسمين صبري خلال جلسة التصوير، بفستان أزرق طويل مميز «وان شولدر»، منفوش «بيلسيه» من الأسفل، مع تسريحة شعر كلاسيكية، ومكياج بسيط.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بهذه الإطلالة وهي مُشرقة، حيوية، عقب أول ظهور لها بعد الطلاق، مدونة: «صباح الخير لعالمنا الجميل»، إذ تعد الجلسة هي الأولى للفنانة عقب خبر انفصالها الذي تم منذ أيام قليلة.

انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وخلال الأيام الماضية، انتشرت أخبار تفيد بانفصال الفنانة ياسمين صبري، عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد زواج استمر لمدة عامين، إذ قام الثنائي بحذف الصور التي تجمع بينهما، وإلغاء المتابعة لحساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعقب تداول خبر الانفصال، اعتقد معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن السبب هي رغبة ياسمين صبري في العودة إلى الفن، خاصة كونها ابتعدت عن الوسط الفني منذ عام 2020، أي عقب الزواج بأحمد أبو هشيمة وهو ما دفعها إلى اللجوء للانفصال.

آخر ظهور لـ ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة قبل الطلاق

وكان آخر ظهور ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، قبل إعلان الانفصال، خلال احتفالهما بشهر رمضان على طريقتهما الخاصة، في أجواء عائلية رمضانية، إذ نشر كلًا منهما حينها صور تظهر احتفالهما بالشهر المبارك، وتضمنت الصور امتلاء منزلهما بالزينة والأكسسوارات الرمضانية، مع وليمة كبيرة من المأكولات المختلفة والشهية.