حقيقة عرض فتاة نفسها للزواج في الشارع: موافقة بالتعدد «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل أحد الشوارع العامة، و«التكاتك» تسير من خلفها، والمارة يتحركون يمينا ويسارا، وقفت إحدى الفتيات السودانيات، رافعة لافته في منتصف الشارع، تُعلن فيها عن رغبتها في الزواج، خاصة مع توضيحها أنها لا تمانع تعدد الزوجات مُطلقًا، لتنتشر صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، ليظن البعض تواجدها داخل أحد شوارع القاهرة.

فتاة سودانية تعرض نفسها للزواج في الشارع

وبالبحث عن تلك الصورة التي التقطها أحد الأشخاص، تبين أنها لفتاة سودانية، يبدو أنها تقف بشوارع الخرطوم، وهي تحمل لافتة، مدون عليها: «عايزة عريس.. أرغب في الزواج وأقبل بالتعدد»، مُرفقة رقم هاتف مع اللافتة.

رقم غير صحيح

وبمحاولة التواصل مع الرقم المدون على الصورة، وُجد إنه مكون من 10 أرقام فقط، ومُسجل باسم فتاة تُدعى رحمة عبده، وعقب محاولات عديد للوصول إلى الهاتف الصحيح بإضافة الرقم الحادي عشر، ظل لفترة طويلة مُسجلا بنفس الاسم لكنه خارج نطاق الخدمة.

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع صورة الفتاة السودانية

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة المتداولة للفتاة السودانية، بين السخرية من هذا الطلب وظهورها بهذه الطريقة في الشوارع العامة، وبين التعاطف مع الشابة مجهولة الهوية خاصة أنها طلبت أمرا جائزا شرعا لا يشوبه شائبة أو يؤثر عليها، على حد وصف المتابعين.

فتاة أخرى تعرض نفسها للزواج في السودان

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تداولت وسائل إعلام سودانية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق أوردت أنه لفتاة سودانية ظهرت في أحد شوارع الخرطوم، عند إشارة مرور بالعاصمة السودانية، وهي تحمل لافتة لطلب الزواج.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول حينها جدلا واسعا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب الطريقة الغريبة التي أقدمت عليها الفتاة لتحقيق رغبتها في الزواج.