دياب يحتفل بعيد زواجه باكيًا عبر «انستجرام».. وتفاعل واسع مع تعليق زوجته

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

احتفل الفنان دياب، بذكرى زواجه على هاجر الإبياري، بطريقة ساخرة على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو ما لاقي تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع السوشيال ميديا.

ونشر الفنان دياب صورة من حفل زفافه على هاجر الإبياري، مستخدمًا أحد المؤثرات التي جعلت ملامحه تظهر كأنه يبكي بشدة، على عكس الصورة الحقيقية، مدونًا: «أسعد يوم في عمري»، لترد الأخيرة: «دي دموع الفرحة مش قاصده حاجة».

ماذا قال دياب عن زوجته؟

وكان الفنان دياب، تحدث من قبل عن علاقته بزوجته، وكيفية التعامل معها، خاصة بعدما قدم دور رجل مُتسلط، بمسلسل «فرصة تانية»، وقال حينها لـ «هُن»: «مراتي طبعًا بتقول رأيها فيا فنيا، لكن متأثرتش بشخصية مدحت، لأنها عارفة إنه تمثيل، وأنا مش كده، مش ممكن أزعق أو أضرب».

وكان «دياب» نشر مقطع فيديو، حينها، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث خلاله عن تلك الشخصية التي يجسدها في المسلسل، مؤكدًا إنه لا توجد صلة بينها وبين شخصيته الحقيقية وأنه يعامل زوجته بما يرضي الله تعالى: «شخصية مدحت تمثيل.. وبعد الشر أني أمد ايدي على مراتي.. تتقطع أيدي قبل ما أعمل كده».

قصة حب دياب وزوجته

الجدير بالذكر أن الفنان دياب، تحدث عن علاقته بزوجته، وقصة حبهما التي كُللت بالزواج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»: «كانت أنتيمتي لمدة 3 سنين قبل الجواز، وكاتمة أسراري والوحيدة التي تعرف كل شيء عني، وحبيتها جدا».