الامارات | صاعقة تتسلسل بطريقة لاتصدق إلى مرحاض منزل

شكرا لقرائتكم خبر عن صاعقة تتسلسل بطريقة لاتصدق إلى مرحاض منزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخاف كثيرون من الصواعق، لكنهم يدركون أنهم في مأمن منها في بيوتهم. إلا أن ما جرى في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ربما سيغير قليلا من تلك القناعة.

فقد وقع حادث مقلق وغريب على حد وصف رجال الإطفاء، الذين اعتبروا الامور شيئا لم يسبق لهم أن شاهدوا مثله من قبل، حيث دمرت الصاعقة مرحاضا منزليا بشكل تام، بعد أن تسللت إليه من الخارج، إلا أن أحدا لم يكن يستخدمه لحسن الحظ.

وقع الحادث في 4 مايو، وتم استدعاء رجال الإطفاء من إدارة الإطفاء لمكان الحادث بعد وقوعه.

في بيان تمت مشاركته مع وسائل الإعلام وصف رئيس إدارة الإطفاء ديواين هورت ما رآه عندما دخل المنزل المتضرر مبديا دهشته الشديدة من الحادثة.

«كانت المروحة مدمرة، ولكن أيضا حوض المرحاض الذي تهشم بشدة. كما كانت هناك عارضة محترقة قليلاً في السقف حيث من المحتمل أن يكون البرق قد ضرب».

وأوضح رجل إطفاء لوسائل الإعلام أن صاعقة البرق «انتقلت عبر فتحة العادم المعدنية بعد أن اصطدمت بالسقف لأول مرة. ثم تلامست مع الماء الموجود في وعاء المرحاض، مما أدى إلى انفجاره».

بالإضافة إلى التسبب في تحطم المرحاض وتهشم قطعه، أشعل الصاعقة حريقًا صغيرًا في علية الشقة، تم إطفائه بسرعة قبل إصابة أي شخص.

وقال أولئك الموجودون في المجمع السكني لمحطة التلفزيون المحلية KWCH إنه لم يكن أحد يقيم في الشقة وقت حدوث الصاعقة، على الرغم من أنه كان من المقرر تأجيرها في صباح اليوم التالي. بحسب موقع «اندي 100».

فيما يتعلق بالحادثة، قال ملازم إطفاء: «لقد عملت في إدارة الإطفاء لمدة 19 عامًا ولم أشاهد مثل هذا من قبل»

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