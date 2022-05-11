دعاء للأولاد في الامتحانات.. «اللهم أني أستودعك ما درست وحفظت وفهمت»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قلق شديد وتوتر كبير، ينتاب الكثير من الأبناء والأمهات خلال فترة الاختبارات ما يجعلهم يبحثون عن أفضل الطرق للهدوء والشعور براحة نفسية والتوفيق من خلال الأدعية، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن دعاء للأولاد في الامتحانات هذه الأيام على محرك البحث «جوجل» وهو ما نرصده في السطور التالية.

في البداية يجب معرفة أن أسباب قبول دعاء الامتحان، هو اليقين بقبوله واستجابة الله سبحانه وتعالى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»، وفقا لما ورد في دار الإفتاء المصرية، وفيما يلي أكثر من دعاء للأولاد في الامتحانات سواء قبل وقت المذاكرة أو بعدها أو قبل الاختبار.

دعاء للأولاد في الامتحانات

- «يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن تُيسّر لي أمري، وتُسهّل لي دربي، وتقضي لي حاجتي».

- «اللهم أعنّي على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي».

- «اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي».

- «اللهم إنك تعلم أنني مُقبلٌ على امتحانٍ ثقيلٍ، فخفّف عنّي حِمله، وأعنّي على أدائه، واجعله هيّناً ليّناً كما أرجو وأُحبّ».

- «اللهم إنّي أستودعك ما درست وما حفظت وما فهمت، فألهمني السّداد في الإجابة، والتوفيق في الامتحان».

- «رَبِّ يَسِّرْ لِي أَمْرِي».

- «اللهم إنّي استودعتك ما علمتني إياه فردّه إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض».

- «اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته».

- «يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني».

- «اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني».

- «اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي».

- «اللهم ثبت أقدامهم وأفئدتهم وعقولهم، وذكرهم ما نسوا من العلم، اللهم يارب العالمين سدد إجابتهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».

دعاء قبل دخول الامتحان

- من أدعية قبل الامتحانات للأولاد، «رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ اللهم إنّه لا حول لي ولا قوة إلا بك؛ فخذ بيدي يا ربّ العالمين، ووفقني، واهدني، وتولّني يا أكرم الأكرمين، اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب، وسوء المنقلب، وشرود الذّهن، وغياب الحفظ والعلم».

- «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ. اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل لي فيه الخير، إنك على كل شي قدير».

- «اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

- «لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».