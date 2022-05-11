طريقة عمل عيش الكريب.. «وصفات سهلة وسريعة على قد الأيد» (صور)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الكريب، من أشهى الأكلات السريعة التي يحرص على تناولها الكثير لمذاقه الطيب، لذا تتفنن ربات المنازل في طرق إعداده بأكثر من وصفة، سواء الحلو أو الحادق، فتتابع جيدًا مواقع التواصل الاجتماعي و برامج الطبخ لكبار الشيفات، لمعرفة أصول وأسرار طريقة عمل عيش الكريب، حتى تجذب أطفالها لتناوله داخل البيت والابتعاد عن أطعمة الشارع مجهولة المصدر والهوية، التي ربما تتسبب في حدوث مشكلات صحية.

وتبحث الأمهات وربات المنازل عن طريقة عمل عيش الكريب، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تستخدم إمكانيات ومقادير سهلة غير مكلفة في متناول الجميع والفئات.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل عيش الكريب، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وهي كالتالي:

مقادير طريقة عمل عيش الكريب

كوب دقيق

كوب ونصف لبن

2 بيضة

ملعقة كبيرة زيت نباتي

رشة ملح

طريقة عمل عيش الكريب

في البداية ضعي الدقيق مع البيض والزيت النباتي، في وعاء مع خلط المقادير جيدًا، وبعدها أضيفي الملح مع الاستمرار في الخلط للحصول على عجينة سائلة، ثم ضعي طاسة على النار وادهنيها بالزبدة، وبعدها قومي بوضع العجينة بداخل الطاسة ومن ثم قومي بتقلبيها على الوجهين حتى تمام النضج.

طريقة عمل عيش الكريب الحادق

كوب دقيق أبيض

2 بيضة

لبن

نصف كوب ماء

ملح

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

زيت نباتي أو سمنة

طريقة عمل عيش الكريب الحادق

في البداية، ضعي اللبن والماء والبيض في وعاء مع الخفق الجيد، ومن ثم قومي بوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر.

بعد ذلك أضيفي الملح والزبدة أو الزيت أو السمنة، للعجينة واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى تستريح، وبعدها ضعي طاسة على النار وضعي فيها الكريب مع التقليب على الجانبين حتى تمام التسوية والنضج، وبعدها يمكنك استخدامها لعمل الكريب الحادق بحشوات مختلفة من داخل المطبخ والمتاح لديكي.

طريقة عمل عيش الكريب الحلو

كوب حليب

كوب دقيق

3 ملاعق سكر

رشة ملح

½ كوب سمنة

2 بيضة

فانيليا

طريقة عمل عيش الكريب الحلو

الخطوة الأولى، هي خلط اللبن مع السكر جيدًا في وعاء عميق، وبعدها قومي بخلط الدقيق ثم ضعي السمن والملح والفانيليا، وبعدها قلبي المكونات جيدُا من خلال استخدام مضرب البيض اليدوي، وادهني الطاسة بالزيت وبعدها قومي بعمل عيش الكريب وجهزيه حتى وضع الحشوات المختلفة الحلوة بداخله.

طريقة عمل كريب البطاطس

3 أكواب لبن

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة سكر

بطاطس محمرة

فلفل ألوان

2 بيضة

زيت

رشة ملح

رشة فانيليا

كاتشب ومايونيز

طريقة عمل كريب البطاطس

في البداية اخلطي اللبن والبيض والسكر والفانيليا والملح والزيت في وعاء عميق، جيدًا وبعدها أضيفي الدقيق تدريجيًا حتى تمام الخلط، وبعدها ادهني طاسة بالزيت أو السمنة وقومي بوضعها على النار، ثم ضعي الخليط بها مع التقليب المستمر من كل الجوانب، وأضيفي الفلفل الألوان والبطاطس المحمرة، واتركيها حتى تمام النضج، ثم ضعي الكاتشب والمايونيز بداخله.